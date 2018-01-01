Курс валют: гривня втратила майже 20 копійок

Порівняно з 8 січня, курс валют щодо гривні збільшився

Офіційний курс гривні до долара опустився на 19 копійок, Національний банк встановив його на 9 січня на рівні 28,20 гривні. Про це йдеться в даних регулятора. Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,97 гривні. За 10 російських рублів дають 4,8964 гривні. Нагадаємо, котирування гривні до долара на міжбанківському