  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Курс валют: гривня втратила майже 20 копійок

    Порівняно з 8 січня, курс валют щодо гривні збільшився
    Офіційний курс гривні до долара опустився на 19 копійок, Національний банк встановив його на 9 січня на рівні 28,20 гривні. Про це йдеться в даних регулятора. Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,97 гривні. За 10 російських рублів дають 4,8964 гривні. Нагадаємо, котирування гривні до долара на міжбанківському
    • Сьогодні, 09:44
    • Розсилка

    Порівняно з 8 січня, курс валют щодо гривні збільшився

    Офіційний курс гривні до долара опустився на 19 копійок, Національний банк встановив його на 9 січня на рівні 28,20 гривні.

    Про це йдеться в даних регулятора.

    Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,97 гривні.

    За 10 російських рублів дають 4,8964 гривні.

    Нагадаємо, котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 п’ятого січня становили 28,20 - 28,23.

     

    Читайте також
    Національний банк курс валют гривня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ