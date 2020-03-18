Курс валют: міжбанк закрився зростанням курсу долара



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В обмінних пунктах України 18 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 28,63 гривень за долар

Національний банк України на 19 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,26 гривень за долар

Курс долара на міжбанку 18 березня 2020 року у продажу виріс на 26 копійок до 27,41 гривень за долар, курс купівлі до 27,37 гривень за долар.

Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,79 гривень за євро.

За даними компанії «Укрділінг», сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,3700 - 27,4100 грн/долар, євро 29,7539 - 29,7946 грн/євро, російський рубль 0,3428 - 0,3436 грн/рубль.

Нагадаємо, 17 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0100 - 27,1500 грн/долар, євро 29,6353 - 29,7835 грн/євро, російський рубль 0,3596 - 0,3616 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 18 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 28,63 гривень за долар, курс євро знизився 29 копійок до 31,43 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,19 (27,24 - 17 березня), продажу - 28,63 (28,68 - 17 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,62 (30,05 - 17 березня), продажу - 31,43 (31,72 - 17 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,27 (3,27 - 17 березня), продажу 3,81 (3,81 - 17 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,26 гривень за долар, що на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 березня встановлено на такому рівні: 27,2685 гривень за 1 долар (+0,2119 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,0566 гривень за 1 долар.