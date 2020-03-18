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    Приватбанк закрив обмінники

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    <p>Приватбанк призупинив готівковий обмін валют</p> - Приватбанк закрив обмінники

    Приватбанк призупинив готівковий обмін валют

    Банк проводитиме обмін валют тільки онлайн

    Найбільший банк України Приватбанк з 18 березня призупинив готівковий обмін валют, повідомляє пресслужба фінустанови.

    Як повідомляється, тимчасово банк буде проводити валютообмінні операції для клієнтів фізичних осіб в безготівковому форматі через мобільний банк Privat24, веб версію Приват24 і мережу терміналів самообслуговування.

    У банку наголосили, що пріоритет онлайн валютообмінних операцій вводиться для безпеки клієнтів в період карантинних заходів проти коронавірусу і до моменту відновлення міжнародного авіасполучення і поставок в Україну валютних банкнот з-за кордону.

    При цьому готівкову валюту в касах Приватбанку без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, термін дії яких завершується, за попереднім замовленням валютних коштів.

    Будь-які операції з готівковою гривнею як в касах банку, так і мережі банкоматів проводяться в звичайному режимі.

    Нагадаємо, Національний банк України на середу, 18 березня, послабив курс гривні на 53 копійки відносно долара і 20 копійок відносно євро.

    17 березня в НБУ повідомили, що в Україну готівкова валюта доставляється з затримкою через карантин у всьому світі.

    Національний банк курс валют гроші Приватбанк карантин
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