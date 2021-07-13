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    Курс валют на 13 липня: скільки коштують долар і євро

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    У вівторок, 13 липня, долар і євро подешевшають - Курс валют на 13 липня: скільки коштують долар і євро
    У вівторок, 13 липня, долар і євро подешевшають
    Фото з відкритих джерел

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,29 грн/долар

    Станом на 13 липня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,29 грн/дол. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

    27.290400 грн за долар;

    32.345900 грн за євро;

    0.365810 грн за російський рубль;

    37.771300 грн за фунт стерлінгів.

    У порівнянні з 13 липня курс всіх валют впав.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Україні діє ринок підроблених купюр. Купити їх дуже просто, можна замовити навіть поштою. Підробки збувають у магазинах, транспорті та навіть через термінали.

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    Теги: курс валют ринок Фунт Стерлінгів
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    Курс валют на 13 липня: скільки коштують долар і євро