Курс валют на 13 липня: скільки коштують долар і євро
У вівторок, 13 липня, долар і євро подешевшають
Фото з відкритих джерел
Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,29 грн/долар
Станом на 13 липня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,29 грн/дол. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.290400 грн за долар;
32.345900 грн за євро;
0.365810 грн за російський рубль;
37.771300 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 13 липня курс всіх валют впав.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Україні діє ринок підроблених купюр. Купити їх дуже просто, можна замовити навіть поштою. Підробки збувають у магазинах, транспорті та навіть через термінали.
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