Курс валют на 24 грудня: євро зріс до максимуму за майже три роки

По відношенню до євро гривня опустилася до рекордних значень

Національна валюта продовжує подати в офіційних курсах НБУ, і на міжбанку

Національний банк України на четвер, 24 грудня, знизив курс гривні на 20 копійок по відношенню до долара і на 4 копійки до євро.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Таким чином, офіційний курс гривні знижується четвертий день поспіль після того, як він зріс до максимуму з початку вересня.

100 доларів США – 2845,51 гривень (+0,2038 грн).

100 євро – 3461,56 гривня (+0,0487 грн).

Зазначимо, що це максимальне значення євро за останні майже три роки. Вищим курс був тільки 5 лютого 2018 року – 34,83 гривні за євро.

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу зріс на 1 копійку – до 28,44 гривень за долар, курс у купівлі – до 28,41 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки – до 34,71 гривень за євро.

Раніше Нацбанк пояснив, чому зростає курс долара.

Також фахівці дали прогноз курсу долара на найближчий тиждень.