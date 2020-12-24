Курс валют на 24 грудня: євро зріс до максимуму за майже три роки

Курс валют на 24 грудня: євро зріс до максимуму за майже три рокиграфіка
По відношенню до євро гривня опустилася до рекордних значень
Національна валюта продовжує подати в офіційних курсах НБУ, і на міжбанку
Національний банк України на четвер, 24 грудня, знизив курс гривні на 20 копійок по відношенню до долара і на 4 копійки до євро.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Таким чином, офіційний курс гривні знижується четвертий день поспіль після того, як він зріс до максимуму з початку вересня.
- 100 доларів США – 2845,51 гривень (+0,2038 грн).
- 100 євро – 3461,56 гривня (+0,0487 грн).
Зазначимо, що це максимальне значення євро за останні майже три роки. Вищим курс був тільки 5 лютого 2018 року – 34,83 гривні за євро.
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу зріс на 1 копійку – до 28,44 гривень за долар, курс у купівлі – до 28,41 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки – до 34,71 гривень за євро.
Раніше Нацбанк пояснив, чому зростає курс долара.
Також фахівці дали прогноз курсу долара на найближчий тиждень.