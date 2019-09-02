Курси валют на 2 вересня: гривня знову міцнішає
Гривня помітно зміцнилася
Фото: Пресс-центр НБУ
Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,14 грн/долар
На 2 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,14 грн/дол.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 2 вересня встановлені на такому рівні:
25,144111 грн за долар;
27,749041 грн за євро;
0,378170 грн за російський рубль;
30,639917 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 1 вересня курс усіх вказаних валют знизився, крім рубля, який зріс.
В останній робочий день тижня курс долара на міжбанківському валютному ринку впав на 5 копійок - до 25,16 грн / долар, курс у покупці знизився на 6 копійок - до 25,13 грн / долар.