Курси валют на 2 вересня: гривня знову міцнішає



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Гривня помітно зміцнилася Фото: Пресс-центр НБУ

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,14 грн/долар

На 2 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,14 грн/дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 2 вересня встановлені на такому рівні:

25,144111 грн за долар;

27,749041 грн за євро;

0,378170 грн за російський рубль;

30,639917 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 1 вересня курс усіх вказаних валют знизився, крім рубля, який зріс.

В останній робочий день тижня курс долара на міжбанківському валютному ринку впав на 5 копійок - до 25,16 грн / долар, курс у покупці знизився на 6 копійок - до 25,13 грн / долар.