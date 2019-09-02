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    Економіка та фінанси

    Курси валют на 2 вересня: гривня знову міцнішає

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    Гривня помітно зміцнилася - Курси валют на 2 вересня: гривня знову міцнішає
    Гривня помітно зміцнилася
    Фото: Пресс-центр НБУ

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,14 грн/долар

    На 2 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,14 грн/дол.

    Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 2 вересня встановлені на такому рівні:

    25,144111 грн за долар;

    27,749041 грн за євро;

    0,378170 грн за російський рубль;

    30,639917 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 1 вересня курс усіх вказаних валют знизився, крім рубля, який зріс.

    В останній робочий день тижня курс долара на міжбанківському валютному ринку впав на 5 копійок - до 25,16 грн / долар, курс у покупці знизився на 6 копійок - до 25,13 грн / долар.

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