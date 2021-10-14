У Індії злодій знайшов мало грошей в будинку чиновника і залишив йому глузливу записку

Злодій знайшов мало грошей в будинку заступника збирача податків в Індії

Злодій в індійському місті Хатагеон, штат Мадхья-Прадеш, проник у будинок державного чиновника, не знайшов грошей і залишив власникам уїдливу записку. Про це повідомляє видання East Mojo.

Зловмисник пробрався в будинок заступника збирача податків Трілочана Сінгха Гаура і був розчарований, коли знайшов мало готівки і цінних предметів.

Йдучи, він залишив уїдливу записку, в якій говорилося: «Навіщо замикати будинок, якщо в ньому немає грошей».

Щоб написати послання, він скористався ручкою і блокнотом, що належать чиновнику.

Господар будинку дізнався про пограбування, коли повернувся додому після двох тижнів відсутності.

Фотографія записки поширилася в соцмережах. Поліцейський Умрао Сінгх заявив, що злодій викрав 30 тисяч рупій (понад 10 тис.грн) і кілька ювелірних виробів. Співробітники правоохоронних органів проводять розслідування.

Читайте також: