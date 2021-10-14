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    У Індії злодій знайшов мало грошей в будинку чиновника і залишив йому глузливу записку

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    Примхливі в Індії злодії - У Індії злодій знайшов мало грошей в будинку чиновника і залишив йому глузливу записку
    Примхливі в Індії злодії
    Фото з відкритих джерел

    Злодій знайшов мало грошей в будинку заступника збирача податків в Індії

    Злодій в індійському місті Хатагеон, штат Мадхья-Прадеш, проник у будинок державного чиновника, не знайшов грошей і залишив власникам уїдливу записку. Про це повідомляє видання East Mojo.

    Зловмисник пробрався в будинок заступника збирача податків Трілочана Сінгха Гаура і був розчарований, коли знайшов мало готівки і цінних предметів.

    Йдучи, він залишив уїдливу записку, в якій говорилося: «Навіщо замикати будинок, якщо в ньому немає грошей».

    Щоб написати послання, він скористався ручкою і блокнотом, що належать чиновнику.

    Господар будинку дізнався про пограбування, коли повернувся додому після двох тижнів відсутності.

    Фотографія записки поширилася в соцмережах. Поліцейський Умрао Сінгх заявив, що злодій викрав 30 тисяч рупій (понад 10 тис.грн) і кілька ювелірних виробів. Співробітники правоохоронних органів проводять розслідування.

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    Теги: Індія пограбування розслідування будинок
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    У Індії злодій знайшов мало грошей в будинку чиновника і залишив йому глузливу записку