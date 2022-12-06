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Латвія анулювала ліцензію телеканалу «Дождь»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Латвія анулювала ліцензію телеканалу «Дождь»
Мовлення «Дождя» має припинитися 8 грудня
фото: dw.com

Рішення ухвалене у зв'язку з загрозами національній безпеці та громадському порядку

Влада Латвії анулювала ліцензію на мовлення російського опозиційного телеканалу «Дождь» (мін'юст РФ вніс його до реєстру ЗМІ-іноземних агентів – ред.). Рішення ухвалено з урахуванням «державної безпеки та громадського порядку». Про це йдеться у заяві Національної ради з електронних ЗМІ Латвії, яку оприлюднив її керівник Іварс Аболіньш.

Рішення ухвалене у зв'язку з загрозами національній безпеці та громадському порядку, заявив Аболіньш. Мовлення «Дождя» має припинитися 8 грудня.

«Дождь» – це російський телеканал, який називає себе незалежним міжнародним російськомовним мовником, базується в Латвії. У Росії офіційно перебуває в переліку «іноземних агентів». Канал веде мовлення з Риги з липня 2022 року. Після початку вторгнення в Україну мовлення з російської території було призупинено.

Як повідомлялося, керівництво російського опозиційного телеканалу «Дождь», який веде мовлення із Латвії, звільнило телеведучого Олексія Коростельова після скандалу, який розгорівся через висловлювання журналіста.

Нагадаємо, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії оштрафувала російський телеканал «Дождь» на 10 тис. євро. Телеканал показав на мапі окупований Крим як частину Росії та назвав російську армію «нашою армією».

Як раніше повідомлялося, головний редактор каналу «Дождь» Тихон Дзядко покинув Росію через погрози.

Теги: телебачення Латвія дождь

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