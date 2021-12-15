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    Коли Україна легалізує марихуану

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    У США вирощування марихуани стало дуже прибутковим бізнесом. При чому легальним - Коли Україна легалізує марихуану
    У США вирощування марихуани стало дуже прибутковим бізнесом. При чому легальним
    фото з відкритих джерел

    Цивілізований світ давно декриміналізував вживання канабісу

    Мовою оригіналу

    Легализация становится трендом для развитых стран. Про Канаду не писал только ленивый, все прошло отлично и успешно, никаких крайностей.

    Теперь Мальта.

    Парламент Мальты принял закон, по которому взрослым мальтийцам будет разрешено иметь до семи граммов каннабиса и выращивать у себя дома до четырех растений. И носить с собой полграмма – не рискуя получить уголовное дело.

    Правда, курение на публике и тем паче при детях остается под запретом. Но так или иначе, Мальта сделала это. Освободив, кстати, некоторое количество полицейских от явно ненужной работы для борьбы с реальными злодеями. Что тоже важно, кстати. То есть не только с точки зрения логики свободной страны, но и с точки зрения бюджета – важно. Даже для совсем не бедной страны, члена Евросоюза. Вопрос – а мы чего ждем?

    Пока вся Европа декриминализирует марихуану десять лет назад? Нам разве не лучше направить усилия полиции на борьбу с ворами и грабителями, освободив от их внимания неопасных для общества любителей марихуаны или показывающих грудь на веб-камеру девушек?

    Серьезно, почему бы нам это наследние тоталитарного совка не выбросить в утиль прямо завтра?

    У нас молодой президент и много молодых депутатов. То есть на них не давят эти догмы, которое въелось в прошлое поколение. Почему бы не отменить запреты, которые объективно не нужны людям?

    Став для других стран образцом свободных законов и флагманом движения по отмене замшелых запретов. И для туристов еще один магнитик. Рабочие места и налоги вместо мафии и коррумпированной полиции.

    Одних гей-парадов для настоящей свободы и прогресса с отказом от догм мало и там вообще больше показухи, чем реальных перемен.

    Спасибо Зеленскому по крайней мере за отмену коррупционно-мафиозной кормушки с игровым бизнесом. Легальные казино гораздо логичнее и лучше нелегальных. Хотя прокуроры, полиция и другие «крышевавшие» этот бизнес чиновники категорически против.

    Только в 2020 решили прикрыть эту лавочку. Главное, ничего страшного не случилось. Народ толпой не кинулся проигрывать последнее в покер и за рулетку. Так почему бы не идти дальше? Не нужно бояться свободы. Нужно бояться тех, кто твою свободу ограничивает...

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    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Канада легалізація марихуани ліки
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    Коли Україна легалізує марихуану