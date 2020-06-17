Лубінець: завод колишнього нардепа Рибалки конфіскують за торгівлю з «Л/ДНР» документ



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Суд наклав арешт на снековий завод Сергія Рибалки у Синельниковому

На потужностях заводу Сергія Рибалки начебто виготовлялася продукція для подальшого продажу у терористичних «ЛНР» і «ДНР»

Сьогодні народний депутат Дмитро Лубінець під час свого виступу з трибуни Верховної Ради зажадав парламентського контролю питання передачі арештованого заводу екснардепа Сергія Рибалка через побоювання втручання члена Вищої ради правосуддя Гречковського.

Як зазначає телеканал Zik, СБУ Сумської області проводить досудове розслідування кримінального провадження № 22019200000000006 від 5 лютого 2019 року за підозрою громадянина Шершеня І. М. в здійсненні тяжких кримінальних правопорушень: фінансування тероризму і проти основ національної безпеки України.

В рамка даного виробництва Зарічним районним судом було накладено арешт на снековий завод Сергія Рибалки у Синельниковому, оскільки саме на його потужностях начебто виготовлялася продукція для подальшого продажу у терористичних «ЛНР» і «ДНР».

Також Лубінець підкреслив, що раніше Рибалці вдавалося уникнути будь-якої відповідальності і блокувати роботу правоохоронних систем.

Нардеп висловив побоювання, що на даний момент, спроби повторяться і знову за участю Гречковського, який до своєї каденції у Вищій раді правосуддя, був адвокатом Рибалки.