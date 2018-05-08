У Білорусі засудили бойовика «ЛНР»
- Сьогодні, 00:57
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Білоруський найманець брав участь у обстрілах українських військових
Могилівський обласний суд засудив до 2 років ув'язнення жителя білоруського міста Кругле, за те що він брав участь у військовому конфлікті на Донбасі на стороні самопроголошеної «ЛНР».
Про це повідомляє «Білоруський партизан»
Згідно зі звинуваченням, він вступив на військову службу в незаконенне збройне формування, був зарахований в якості військового, забезпечений формою, вогнепальною зброєю та боєприпасами.
Також повідомляється, що бойовик брав участь у обстрілах українських військових.
Нагадаємо, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області взяв під варту бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці «ДНР».
Такий запобіжний захід оголосив головуючий суддя Панченко.
Згідно з рішенням, Лусваргі ув’язнили на 60 діб.
Як повідомляв «Главком», 4 травня у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР».
Суд у «справі Лусваргі» має відбутися 7-го травня.
Проокуратура проситиме суд взяти під варту екс-бойовика «ДНР».
Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.
Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року до 13 років в'язниці. Однак у серпні 2017 вирок бразильському бойовику скасували і призначили розгляд справи. Одна з причин - порушення підсудності.