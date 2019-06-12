«Львівгаз збут» досяг рекордно високого рівня розрахунків за газ – 93% новини компаній



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Від початку року «Львівгаз збут» перерахував на рахунки НАК «Нафтогаз України» 2 860 млрд грн

Рівень оплати за газ клієнтами «Львівгаз збуту» досяг 93%. Такий показник розрахунків за спожите блакитне паливо у Львівській області перевищує показники оплати за інші види комунальних послуг. Як зазначають у компанії, досягнути 100% розрахунків за газ неможливо через дискримінаційні норми Кабміну і нав'язані обмеження, котрі ввела НКРЕКП.

Від початку року ТОВ «Львівгаз збут», як компанія-постачальник ПСО, перерахувала на рахунки НАК «Нафтогаз України» 2 860 млрд грн, котрі сплатили побутові споживачі газу Львівщини. А 90% в ціні газу – доля, яку отримує Нафтогаз.

Завдяки високому рівню сервісу, газовики забезпечили кращі показники оплати за свої послуги, ніж інші постачальники комунальних послуг на Львівщині: до прикладу, оплата за холодну воду становить 84,8%.

«Збільшити кількість розрахунків серед наших клієнтів нам вдалось за рахунок впровадження нових платіжних сервісів і сучасних стандартів обслуговування. Від початку року 30 тисяч споживачів газу Львівщини здійснили оплату за спожитий газ за допомогою наших онлайн-платежів. А це п’ять платформ для оплати за газ в Особистому кабінеті 104.ua і створений цьогоріч новий платіжний онлайн сервіс чат-бот «7104ua» у Viber. Окрім того, ми проводимо жорстку, але справедливу роботу із боржниками. Зокрема, від початку року, газопостачання було припинено для 1610 домогосподарств» - зазначає начальник відділу розрахунків ТОВ «Львівгаз збут» Ольга Чабан.

Повні розрахунки клієнтів «Львівгаз збуту» неможливі через занижені норми споживання, затверджені Кабміном. Зважаючи на те, що на Львівщині мінімальна кількість клієнтів-нормовиків і значна частина домогосподарств забезпечена лічильниками газу з автоматичною температурною корекцією, рівень оплати за газ перевищує середній по Україні (а це 91,8%).

Аналіз, котрий провели спеціалісти «Львівгаз збуту», показує, що у випадку усунення регуляторних помилок уряду і НКРЕКП, рівень оплати за газ досягне 95%. Решта 5% неплатежів пов'язані із такими затримками в розрахунках клієнтів, на які компанія-постачальник не має можливості вплинути. До прикладу, неплатоспроможність споживачів, відсутність необхідних довідок про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї, зареєстрованих в житловому приміщенні (для непрацюючих членів сім’ї працездатного віку подаються документи про причину тимчасової незайнятості) задля можливості укласти графік погашення заборгованості.