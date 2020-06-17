Люди Кудрявцева допоможуть Парцхаладзе поборотися з ліквідацією ДАБІ - ЗМІ



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Лев Парцхаладзе неодноразово критикував ліквідацію ДАБІ - журналісти

РБК: Парцхаладзе у союзі з екскерівниками ДАБІ намагається повернути реформу містобудування

Колишній заступник міністра регіонального будівництва та забудовник Лев Парцхаладзе не підтвердив і не спростував чутки про своє можливе призначення в Офіс простих рішень Міхаїла Саакашвілі.

Про це пише РБК-Україна в своїй статті «Союзники Парцхаладзе: хто гальмує президентську реформу ДАБІ».

На думку видання, якщо Парцхаладзе, який неодноразово критикував ліквідацію ДАБІ, буде призначений в Офіс Саакашвілі, то це буде негативно сприйнято на Заході, а Зеленському доведеться червоніти за «реформатора», який йде в розріз з його ж ідеєю.

«З огляду на те, які ризики несе успішна реалізація президентської реформи для недобросовісних забудовників, корумпованих чиновників ДАБІ та Мінрегіону, вони небезпідставно побоюються втратити вплив. Тому не дивно, що охочих допомогти колишньому заступнику голови Мінрегіону загальмувати будівельну реформу Зеленського, щоб повернути старі схеми з ДБН, з кожним днем стає більше», - пишуть журналісти.

Серед нових союзників Парцхаладзе раптово почали з'являтися люди з оточення скандального ексглави ДАБІ Олексія Кудрявцева, який при Порошенко був звільнений за підроблений диплом. Йдеться про головного юриста Кудрявцева Сергія Шевченка, який при ньому очолював в ДАБІ Департамент юридично-правового забезпечення та поряд з колишнім в.о. глави інспекції Сергієм Строкачем був одним із стовпів впливу звільненого Кудрявцева.

«У грудні минулого року, коли ЗеКоманда початку чистку ДАБІ від корупціонерів, Строкач і Шевченко були відсторонені, а після порушення дисциплінарних справ і початку службових розслідувань - пішли на лікарняні і пропали. Втім, Шевченко останнім часом стали бачити на профільних нарадах в Кабміні, де він активно намагається давати поради прем'єр-міністру Шмигалю», - пише видання.

Видання зазначає, що разом з Парцхаладзе критикують ліквідацію ДАБІ не тільки люди Кудрявцева, а й інші забудовники, і навіть багаторічні «смотрящі» за галуззю брати Горові.

«І все це, цілком ймовірно, заради того, щоб зупинити реформу президента і розділити між собою корупційні схеми і сфери впливу. А зростуть або знизяться їхні шанси на перемогу, багато в чому, стане зрозуміло після рішення про призначення або непризначення Парцхаладзе в Офіс простих рішень Саакашвілі, який сьогодні виступає фронтменом реформаторських ініціатив президента», - підводить підсумок видання.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, київський забудовник і одіозний ексзаступник міністра регіонального розвитку часів уряду Володимира Гройсмана Лев Парцхаладзе має намір влаштуватися до Виконавчого комітету Національної ради реформ України (недавно перейменований в Офіс простих рішень), главою якого був призначений експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі.