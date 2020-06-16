Реформа ДАБІ може спричинити хаос у сфері будівництва, – експерти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реформа ДАБІ насправді дуже потрібна, – експерти

Експерти створили Концепцію публічного управління у сфері містобудування

Анонсована реформа державного контролю у будівництві є штучно створеним хаосом, метою якого є відновлення корупційних схем, збільшення обсягу корупційної ренти за рахунок сприяння ряду проблемних забудов. Про це йдеться у зверненні ГО «Разом проти корупції».

«Корупція в будівельному контролі завжди носила характер системного явища. Вже багато років існує паралельна до офіційного органу та зрощена з ним мережа посередників, що забезпечують збір коштів із забудовників за видачу дозволів, введення в експлуатацію будівель (так звані 5$ за м кв) під прикриттям силових структур та за покровительства вищих посадовців країни», – йдеться у зверненні.

У зверненні наголошують, що анонсована реформа ДАБІ насправді дуже потрібна, оскільки орган на сьогодні є символом корупції. Забудовники через численні порушення на попередніх стадіях отримання дозвільних документів є привабливою мішенню для інспекторів і просто «просяться», аби ті «не помітили» порушень. А значить, є значний попит на корупцію, на легалізацію і прикриття порушень.

Системна корупція у будівництві може і має бути усунута та унеможливлена. На платформі «Разом проти корупції» понад 30 експертними організаціями та Мінрегіоном було напрацьовано Концепцію публічного управління у сфері містобудування – документ, який визначає ключові напрямки подальших структурних, технологічних, законодавчих змін.

Справжня реформа має здійснюватися за класичними правилами:

Існує цільова модель реформи (як і за рахунок чого зміниться державний контроль за будівництвом)

Визначена політична фігура, яка є натхненником реформи і понесе відповідальність у разі провалу реформи, та команда, яка «рухає» цю реформу. Представники команди мають позитивну репутацію в суспільстві, відкриті для зворотного зв’язку.

Експертні кола долучені до проведення реформи: можуть дати свої відгуки, забезпечити підтримку, внести корективи.

Окреслено план впровадження реформи, який передбачає напрацювання і обговорення необхідних законодавчих змін, їх ухвалення, поетапне впровадження. Передбачено перехідний період, за якого зміни настають максимально органічно.

Забезпечено належний комунікаційний супровід реформи.

ГО «Разом проти корупції» підготувала та направила лист до керівництва країни, в якому закликала зробити наступне:

Провести нараду з реформування ДАБІ під головуванням Президента України. Дати можливість професійній експертній спільноті донести до Вас приклади того, що відбувається за лаштунками реформи.

Захистити демократію та забезпечити прозору процедуру експертних обговорень усіх подальших змін та кроків впроваджуваної реформи сфери містобудування, а також виважене та системне реформування галузі.

Сприяти долученню експертів до напрацювання законодавчих змін. Вивести законотворчість у прозоре русло та дати можливість експертним колам підготувати якісні зміни до законодавства.

Дати доручення негайно відновити функціонування системи «Прозора ДАБІ» щодо оприлюднення усіх виданих документів та зобов’язати ДАБІ повернути на місця повноваження щодо видачі документів дозвільного характеру (на даний час всі рішення приймаються в центральному апараті ДАБІ).

Дати доручення негайно внести зміни до Постанов Кабінету Міністрів №218/2020 та 219/2020 та виправити допущені помилки: передати на місця повноваження зі здійснення архітектурно-будівельного контролю, тимчасово повернути ліцензування в будівництві (проєкт змін до постанов підготовлено).

Звернутися до НАБУ щодо їх залучення до опрацювання кейсів системної корупції в ДАБІ.

Сприяти створенню платформи для широкого публічного та експертного обговорення ключових напрямків змін задля впровадження цілісної реформи містобудівної галузі.

Повний текст листа читайте тут

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр розповів, наскільки подешевшають новобудови після ліквідації ДАБІ. Рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельну інспекцію ухвалили на засіданні уряду 13 березня. Причиною ліквідації названа висока ступінь корупційної складової в роботі ДАБІ. Саме через цю складову в Україні були можливі незаконні забудови, вимагання при оформленні дозвільних документів на будівництво. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що замість ДАБІ буде створено три структури: Державна сервісна служба містобудування (дозвільні та реєстраційні функції), Держінспекція містобудування (нагляд и контроль) и Держагентство з питань технічного регулювання в містобудуванні (визначатиме параметрами, ДБН, єврокоди). Крім цього, скасовуються будівельні ліцензії, а замість них вводяться сертифікати Відповідального виконавця робіт, що повинен видавати Мінрегіон. Державна інспекція з містобудування та Державне агентство з техрегулювання будуть створені відповідно у червні та вересні цього року.