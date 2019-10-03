Маркарова прокоментувала чутки про призначення її головою Нацбанку



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Міністр фінансів України Оксана Маркарова

Глава Мінфіну заявила, що «не знає, звідки такі дурниці беруться»

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заперечує інформацію, що її можуть призначити на посаду голови Національного банку України.

Про це вона заявила в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Це абсолютна брехня. Я навіть не знаю, звідки такі дурниці беруться», - відповіла Маркарова на питання журналіста щодо ймовірності її призначення на посаду голови НБУ.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Оксана Маркарова може очолити НБУ після того, як буде прийнятий державний бюджет на 2020 рік.

Маркорова керує міністерством фінансів з червня 2018 року. У серпні 2019 вона залишилася на посаді глави Мінфіну після початку роботи уряду прем'єра Олексія Гончарука.

До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова 1 жовтня прийшла на допит у Державне бюро розслідувань у справі ПриватБанку.