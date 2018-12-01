МАУ повідомила про скасування і затримки авіарейсів (список)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримки з’явилися через погоду

Міжнародні авіалінії України скасували ряд внутрішніх рейсів, зважаючи на погодні умови. Відповідне повідомлення було поширене прес-службою МАУ.

Скасовані рейси:

PS046 Херсон – Київ від 1 Грудня

PS079 Київ - Івано-Франківськ від 1 Грудня

PS080 Івано-Франківськ - Київ від 1 Грудня

PS087 Київ - Запоріжжя від 1 Грудня

PS088 Запоріжжя - Київ від 1 Грудня

PS099 Київ - Вінниця від 1 Грудня

PS100 Вінниця - Київ від 2 Грудня.

Окрім того, авіакомпанія повідомила про затримки міжнародних рейсів.

Так, рейс PS232 Нью-Йорк - Київ від 1 грудня планується до вильоту 1 Грудня о 03:30 за місцевим часом і прибуде в Київ 1 Грудня о 19:20 за місцевим часом.

Рейс PS5673 Київ - Шарм-ель-Шейх від 1 грудня планується до вильоту 01 Грудня о 19:10 за місцевим часом і прибуде в Шарм-ель-Шейх 1 Грудня о 19:10 за місцевим часом.

Рейс PS5674 Шарм-ель-Шейх – Київ від 1 грудня планується до вильоту 2 Грудня о 00:20 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 Грудня о 04:35 за місцевим часом.

Рейс PS5216 Хургада - Київ від 1 грудня планується до вильоту 2 Грудня о 00:40 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 Грудня о 04:35 за місцевим часом.

Рейс PS6011 Київ - Шарм-ель-Шейх від 2 грудня планується до вильоту 2 Грудня о 05:30 за місцевим часом і прибуде в Шарм-ель-Шейх 2 Грудня о 09:40 за місцевим часом.

Рейс PS6012 Шарм-ель-Шейх – Київ від 2 грудня планується до вильоту 2 Грудня о 10:30 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 Грудня о 14:50 за місцевим часом.

Авіакомпанія повідомила, що за більш детальною інформацією можна звертатися до контактного центру МАУ: +38 (044) 581-50-50, сontact@flyuia.com і висловила жаль з приводу змін розкладу.

За оновленнями статусу рейсів авіакомпанії можна слідкувати на сторінці: http://bit.ly/1ntihFW

Як повідомлялося, Україну 1 грудня накриє потужний циклон, через що очікується погіршення погодних умов майже по всій країні.

За даними Укргідрометцентру, у суботу, 1 грудня, у всіх областях, крім західних, очікується погіршення погодних умов: сніг, в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, вдень і в Харківській областях місцями сильний сніг.

Раніше сьогодні міжнародний аеропорт «Бориспіль» попередив, що у зв'язку із сильними снігопадами можливі затримки вильотів і посадок. На сторінці аеропорту в Facebook повідомляється, що зараз йде очищення перону і злітних смуг, також відбувається обробка літаків.