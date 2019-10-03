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    Економіка та фінанси

    Мережу «Космо» поглинає конкурент

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    Вартість операції з купівлі &laquo;Космо&raquo;&nbsp;може становити близько $15 млн - Мережу «Космо» поглинає конкурент
    Вартість операції з купівлі «Космо» може становити близько $15 млн

    Власник мережі ProStor вирішив отримати контроль над мережею «Космо»

    Антимонопольний комітет дозволив власнику мережі магазинів ProStor Вадиму Тугаю придбати опосередкований контроль над мережею «Космо».

    Як говориться в документі АМКУ від 19 вересня, концентрація полягає в придбанні Тугаєм через дочірню кіпрську компанію Ringside Limited акцій також кіпрської Giancintoco Holdings Limited, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.

    За даними держреєстру, Giancintoco Holdings Limited є учасником з часткою 100% в статутному капіталі ТОВ «Суматра-Лтд», яке розвиває мережу парфумерно-косметичних магазинів «Космо», що належить інвестфонду SigmaBleyzer.

    За інформацією Liga.net, сума операції може становити близько $15 млн.

    Раніше Тугай вирішив безпосередньо оформити контроль над мережею ProStor, засновником якої він є.

    Наразі в Україні працює чотири національні дрогери-мережі: «Єва», Watsons, ProStor і «Космо». Лідерство тримає «Єва» (близько 750 магазинів за даними на кінець жовтня 2018), на другому місці - Watsons (близько 400 точок), на третьому - ProStor (близько 350), на четвертому – «Космо» (близько 110).

    Після операції ProStor може вийти на друге місце.

    економіка торгівля бізнес Антимонопольний комітет Україна фінанси магазин
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