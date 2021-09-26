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    Економіка та фінанси

    Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти

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    У Кривому Розі поліція викрила у квартирі майнінгову ферму криптовалюти - Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
    У Кривому Розі поліція викрила у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
    Фото: Нацполіція

    Для мінімізації витрат під час майнінгу організатор ферми незаконно підключився до комунальних електромереж

    Поліція Кривого Рогу викрила місцевого мешканця, який влаштував майнінгову ферму криптовалюти у власній квартирі. Для зменшення витрат він незаконно підключився до комунальних електромереж. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    Під час обшуку у квартирі у Центрально-Міському районі правоохоронці виявили криптоферму, яка складалася з відеокарт, материнських плат та блоків живлення.

    Лічильник електричної енергії в момент обшуку перебував у робочому стані та був підключений до електромережі. Для зменшення витрат містянин за допомогою великого магніту блокував роботу лічильника.

    Все вилучене направлено на експертизу.

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    Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
    Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
    Фото: Нацполіція

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 188-1 Кримінального кодексу України (викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

    На теперішній час сума завданих збитків встановлюється.

    До слова, у с. Новосілки Вишгородського району Київської області невідомі незаконно підключили майнінгову ферму до трансформатора, таким чином викрадаючи електроенергію. Це встановили співробітники Слідчого управління поліції Київщини спільно з Департаментом кіберполіції.

    Організатори майнінгової ферми викрали електроенергії на суму понад 500 тисяч гривень

    Теги: Дніпропетровщина криптовалюта поліція лічильник
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    Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти