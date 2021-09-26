Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти

Для мінімізації витрат під час майнінгу організатор ферми незаконно підключився до комунальних електромереж

Поліція Кривого Рогу викрила місцевого мешканця, який влаштував майнінгову ферму криптовалюти у власній квартирі. Для зменшення витрат він незаконно підключився до комунальних електромереж. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Під час обшуку у квартирі у Центрально-Міському районі правоохоронці виявили криптоферму, яка складалася з відеокарт, материнських плат та блоків живлення.

Лічильник електричної енергії в момент обшуку перебував у робочому стані та був підключений до електромережі. Для зменшення витрат містянин за допомогою великого магніту блокував роботу лічильника.

Все вилучене направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 188-1 Кримінального кодексу України (викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

На теперішній час сума завданих збитків встановлюється.

До слова, у с. Новосілки Вишгородського району Київської області невідомі незаконно підключили майнінгову ферму до трансформатора, таким чином викрадаючи електроенергію. Це встановили співробітники Слідчого управління поліції Київщини спільно з Департаментом кіберполіції.

Організатори майнінгової ферми викрали електроенергії на суму понад 500 тисяч гривень