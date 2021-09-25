Поліція відкрила справу проти скрипаля, який зіграв на даху тролейбуса

У Харкові чоловік зіграв на скрипці на даху тролейбуса

Чоловіку загрожує штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років

У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження проти скрипаля, який зіграв на даху тролейбуса. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП України в Харківській області.

У Харкові чоловік не встиг зайти до тролейбуса, коли зачинились двері, тому вирішив вдертися на дах.

Порушник грав на скрипці задля привернення уваги водія. Останній зупинив тролейбус і викликав наряд поліції.

За даними поліції, подія сталася 24 вересня близько 8:00 на проспекті Московському в Індустріальному районі. До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на даху тролейбуса, який курсує за маршрутом вулиця 12 Квітня – мікрорайон «Горизонт», юнак грає на скрипці.

Співробітники поліції запросили чоловіка до відділу, встановили його особу та опитали. Правопорушником виявився 25-річний харків’янин.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Призначена експертиза, слідчі дії тривають.

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