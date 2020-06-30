  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом «видобувачі» криптовалют викрали електроенергії на понад 0,5 млн грн

    • Розсилка
    Невідомі незаконно підключили майнінгову ферму до трансформатора - Під Києвом «видобувачі» криптовалют викрали електроенергії на понад 0,5 млн грн
    Невідомі незаконно підключили майнінгову ферму до трансформатора
    Фото: Нацполіція

    Наразі в будівлях майнінгової ферми тривають обшуки

    У с. Новосілки Вишгородського району Київської області невідомі незаконно підключили майнінгову ферму до трансформатора, таким чином викрадаючи електроенергію. Це встановили співробітники Слідчого управління поліції Київщини спільно з Департаментом кіберполіції.

    Організатори майнінгової ферми викрали електроенергії на суму понад 500 тисяч гривень, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Наразі в будівлях, де розташовується обладнання для «видобутку» криптовалют, тривають санкціоновані обшуки. Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Під Києвом «видобувачі» криптовалют викрали електроенергії на понад 0,5 млн грн
    Під Києвом «видобувачі» криптовалют викрали електроенергії на понад 0,5 млн грн
    Під Києвом «видобувачі» криптовалют викрали електроенергії на понад 0,5 млн грн
    Під Києвом «видобувачі» криптовалют викрали електроенергії на понад 0,5 млн грн

    Відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 188-1 (Викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

    Слідство триває.

    Національна поліція України кримінал електроенергія Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ