Під Києвом «видобувачі» криптовалют викрали електроенергії на понад 0,5 млн грн



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Невідомі незаконно підключили майнінгову ферму до трансформатора Фото: Нацполіція

Наразі в будівлях майнінгової ферми тривають обшуки

У с. Новосілки Вишгородського району Київської області невідомі незаконно підключили майнінгову ферму до трансформатора, таким чином викрадаючи електроенергію. Це встановили співробітники Слідчого управління поліції Київщини спільно з Департаментом кіберполіції.

Організатори майнінгової ферми викрали електроенергії на суму понад 500 тисяч гривень, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Наразі в будівлях, де розташовується обладнання для «видобутку» криптовалют, тривають санкціоновані обшуки. Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 188-1 (Викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Слідство триває.