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    Економіка та фінанси

    Меткомбінат «Азовсталь» завершив капремонт конвертера № 2 з інвестиціями 7 млн грн

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    Меткомбінат «Азовсталь» завершив капремонт конвертера № 2 з інвестиціями 7 млн грн

    Попередній капремонт конвертера № 2 меткомбінату «Азовсталь» вартістю 96 млн грн проводився восени 2020 року

    Металургійний комбінат «Азовсталь» (Маріуполь Донецької обл.), що входить до групи «Метінвест», направив 7 млн грн на капітальний ремонт конвертера № 2, повідомляється в прес-релізі компанії в четвер.

    При цьому уточнюється, що черговий плановий ремонт другого конвертера виконали в травні поточного року, під час якого виробниче навантаження по виплавці сталі лягло на конвертер №1. Основні роботи були зосереджені на перефутеровці агрегату, яку виконали співробітники ремонтного підприємства «Метінвест-Промсервіс».

    Наступний плановий ремонт даного агрегату намічений на кінець 2021 року.

    «Фахівці меткомбінату «Азовсталь» системно стежать за станом промобладнання всіх рівнів – згідно з графіком проводиться діагностика технологічних вузлів і металоконструкцій, попереджувальні і капремонти. Такий підхід дозволяє продовжити термін служби агрегатів і забезпечує їх безаварійну роботу», – зазначив директор з інжинірингу «Азовсталі» Сергій Андрейченко, якого цитує прес-служба.

    Раніше повідомлялося, що попередній капремонт конвертера №2 меткомбінату «Азовсталь» вартістю 96 млн грн проводився восени 2020 року. Тоді за 45 діб виконали комплекс заходів, в тому числі була проведена перефутеровка агрегату.

    МК «Азовсталь» входить до групи «Метінвест», основними акціонерами якої є група «СКМ» (71,24%) і «Смарт-холдинг» (23,76%), які спільно керують компанією.

    ТОВ «Метінвест Холдинг» – керуюча компанія групи «Метінвест».

    Джерело: Українські новини

    Теги: Маріуполь Донбас Донеччина ремонт
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    Меткомбінат «Азовсталь» завершив капремонт конвертера № 2 з інвестиціями 7 млн грн