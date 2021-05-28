Меткомбінат «Азовсталь» завершив капремонт конвертера № 2 з інвестиціями 7 млн грн

Попередній капремонт конвертера № 2 меткомбінату «Азовсталь» вартістю 96 млн грн проводився восени 2020 року

Металургійний комбінат «Азовсталь» (Маріуполь Донецької обл.), що входить до групи «Метінвест», направив 7 млн грн на капітальний ремонт конвертера № 2, повідомляється в прес-релізі компанії в четвер.

При цьому уточнюється, що черговий плановий ремонт другого конвертера виконали в травні поточного року, під час якого виробниче навантаження по виплавці сталі лягло на конвертер №1. Основні роботи були зосереджені на перефутеровці агрегату, яку виконали співробітники ремонтного підприємства «Метінвест-Промсервіс».

Наступний плановий ремонт даного агрегату намічений на кінець 2021 року.

«Фахівці меткомбінату «Азовсталь» системно стежать за станом промобладнання всіх рівнів – згідно з графіком проводиться діагностика технологічних вузлів і металоконструкцій, попереджувальні і капремонти. Такий підхід дозволяє продовжити термін служби агрегатів і забезпечує їх безаварійну роботу», – зазначив директор з інжинірингу «Азовсталі» Сергій Андрейченко, якого цитує прес-служба.

Раніше повідомлялося, що попередній капремонт конвертера №2 меткомбінату «Азовсталь» вартістю 96 млн грн проводився восени 2020 року. Тоді за 45 діб виконали комплекс заходів, в тому числі була проведена перефутеровка агрегату.

МК «Азовсталь» входить до групи «Метінвест», основними акціонерами якої є група «СКМ» (71,24%) і «Смарт-холдинг» (23,76%), які спільно керують компанією.

ТОВ «Метінвест Холдинг» – керуюча компанія групи «Метінвест».

Джерело: Українські новини