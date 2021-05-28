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    Аварія на трубопроводі: на дорозі біля ТРЦ Ocean Plaza вирили котлован (фото)

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    До ліквідації наслідків аварії залучено 14 одиниць спецтехніки&nbsp; - Аварія на трубопроводі: на дорозі біля ТРЦ Ocean Plaza вирили котлован (фото)
    До ліквідації наслідків аварії залучено 14 одиниць спецтехніки 
    Фото: Київтеплоенерго

    Комунальники планують замінити 100 м аварійного трубопроводу

    Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» проводить ремонтні роботи з усунення пошкодження магістральної тепломережі на вулиці Антоновича, 17-Б. Наразі на місці витоку проведено земляні роботи, визначено точне місце пошкодженого трубопроводу і виконано діагностику тепломережі. У ліквідації пошкодження задіяно близько 25 співробітників аварійних бригад і 14 одиниць спецтехніки (у тому числі 3 екскаватори, автокран, довгомір, самоскиди, 6 спецаварійок). Про це повідомляє пресслужба підприємства.

    У ході проведення робіт планують замінити 100 м трубопроводу. Роботи триватимуть близько доби.

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    Аварія на трубопроводі: на дорозі біля ТРЦ Ocean Plaza вирили котлован (фото)
    Аварія на трубопроводі: на дорозі біля ТРЦ Ocean Plaza вирили котлован (фото)
    Аварія на трубопроводі: на дорозі біля ТРЦ Ocean Plaza вирили котлован (фото)
    Аварія на трубопроводі: на дорозі біля ТРЦ Ocean Plaza вирили котлован (фото)
    Аварія на трубопроводі: на дорозі біля ТРЦ Ocean Plaza вирили котлован (фото)

    Пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм був введений в експлуатацію в 1987 році.

    Нагадаємо, прорив трапився під час гідравлічних випробувань у четвер, 27 травня, о 12:41 поблизу станції метро «Либідська». Вода раптово заповнила усю проїжджу частину. Аварійна бригада, яка була на чергуванні поблизу, оперативно почала відкачувати воду та локалізували витік води.

    У зв’язку з проривом трубопроводу тимчасово змінено рух тролейбусів та автобусів.

    Як повідомлялося, 13 січня 2020 року також біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотраси – вулицю залило гарячою водою.

    20 травня цього року на проспекті Голосіївському, 3 біля станції метро «Деміївська» через пошкодження магістрального трубопроводу з-під землі забив справжній гейзер із землею і камінням, висотою до 10 метрів.

    14 травня вулицю Пушкінську в центрі Києва через прорив трубопроводу залило гарячою водою та мулом. У соцмережі з’явилося відео, як центром столиці течуть потоки брудної води.

    Дивіться фото «Главкома» з місця аварії.

    Теги: Київ ремонт аварія Київтеплоенерго
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    Аварія на трубопроводі: на дорозі біля ТРЦ Ocean Plaza вирили котлован (фото)