Аварія на трубопроводі: на дорозі біля ТРЦ Ocean Plaza вирили котлован (фото)

Комунальники планують замінити 100 м аварійного трубопроводу

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» проводить ремонтні роботи з усунення пошкодження магістральної тепломережі на вулиці Антоновича, 17-Б. Наразі на місці витоку проведено земляні роботи, визначено точне місце пошкодженого трубопроводу і виконано діагностику тепломережі. У ліквідації пошкодження задіяно близько 25 співробітників аварійних бригад і 14 одиниць спецтехніки (у тому числі 3 екскаватори, автокран, довгомір, самоскиди, 6 спецаварійок). Про це повідомляє пресслужба підприємства.

У ході проведення робіт планують замінити 100 м трубопроводу. Роботи триватимуть близько доби.

Пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм був введений в експлуатацію в 1987 році.

Нагадаємо, прорив трапився під час гідравлічних випробувань у четвер, 27 травня, о 12:41 поблизу станції метро «Либідська». Вода раптово заповнила усю проїжджу частину. Аварійна бригада, яка була на чергуванні поблизу, оперативно почала відкачувати воду та локалізували витік води.

У зв’язку з проривом трубопроводу тимчасово змінено рух тролейбусів та автобусів.

Як повідомлялося, 13 січня 2020 року також біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотраси – вулицю залило гарячою водою.

20 травня цього року на проспекті Голосіївському, 3 біля станції метро «Деміївська» через пошкодження магістрального трубопроводу з-під землі забив справжній гейзер із землею і камінням, висотою до 10 метрів.

14 травня вулицю Пушкінську в центрі Києва через прорив трубопроводу залило гарячою водою та мулом. У соцмережі з’явилося відео, як центром столиці течуть потоки брудної води.

Дивіться фото «Главкома» з місця аварії.