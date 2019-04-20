Міграційна служба купила автівок Renault на 15 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міграційна служба отримає 24 автівки Renault Megane

Державна міграційна служба України 18 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ «Актив моторс» легкових автомобілів на загальну суму 14,39 млн грн. Про це повідомляється в системі ProZorro.

Фірма поставить 24 автівки Renault Megane Sedan 1.5 2019 року випуску по 599,8 тис. грн. Кожен автомобіль матиме фронтальні і передні бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира, кондиціонер, круїз-контроль, денні ходові LED вогні.

У автосалонах Renault Megane у комплектації, яку придбала міграційна служба, продають за 514 тис. грн, а акційну ціну вказують у розмірі 464 тис. грн. У базовій комплектації Megane можна придбати за 417 тис. грн.

Єдиним конкурентом «Актив моторс» на торгах було ТОВ «Соллі плюс» Олега Пучкова та Костянтина Токарєва, чия пропозиція була вищою на 3,6 тис. грн – 14,40 млн грн. Саме такою була очікувана вартість. Фірми не торгувалися під час аукціону.

Засновниками ТОВ «Актив моторс» є ТОВ «Актив-інвест плюс» та ТОВ «Актив-транс авто», яких об’єднує кіпрська компанія «Мервеза Бізнес Девелопмент ЛТД», бенефіціар фірми-переможця Мідія Пелеканоу з Кіпру.

Джерело: Наші гроші