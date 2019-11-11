«Миколаївгаз» з початку року ліквідував на газопроводах області 1106 витоків новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За 10 місяців поточного року фахівці компанії обстежили понад 7 тис. км газових мереж

З початку року спеціалісти «Миколаївгазу» здійснили обстеження 6,5 тис. км підземних і майже 500 км надземних газопроводів, якими газ доставляється до осель споживачів по всій Миколаївській області.

Під час обстежень було виявлено і ліквідовано 41 витік на підземних трубах і 1065 витоків на надземних газопроводах та їх з’єднаннях. Крім того служба комплексного приладового обстеження (КПО) знайшла і відновила 93 пошкодження ізоляційного покриття.

«Всі заходи з обстеження, діагностики та усунення пошкоджень та неполадок газорозподільної системи – це надзвичайно важлива і водночас складна праця. Фахівці служби КПО і в зимові морози, і в літню спеку, і в будь-яку погоду виходять на службу задля того, щоб газ щодня безперебійно і безпечно було доставлено до оселі кожного нашого клієнта», - розповідає головний інженер АТ «Миколаївгаз» Олексій Рубський.

Для забезпечення газом у цілодобовому режимі понад 350 тис. мешканців Миколаївської області, фахівці АТ «Миколаївгаз» щоденно проводять профілактику та діагностику газової системи, щоб попереджати виникнення аварійних ситуацій.

З початку року технічне обслуговування було проведено на 3014 газорегуляторних пунктах шафового типу (ШРП) і 590 звичайних газорегуляторних пунктах (ГРП). Проведено 3746 перевірок 770 станцій катодного захисту та 12,5 тис. будинкових регуляторів тиску.