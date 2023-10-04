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Миколаївська обладміністрація витратить на реконструкцію водогону понад 1 млрд грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Миколаївська обладміністрація витратить на реконструкцію водогону понад 1 млрд грн
Реконструкцію водогону мають завершити до кінця 2024 року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Миколаївської ОВА у вересні за результатами тендерів уклала вісім угод на реконструкцію водогону в Миколаєві

Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА у вересні за результатами тендерів уклав вісім угод на реконструкцію водогону в Миколаєві загальною вартістю 836 млн грн. Закупівлі ще на 209 млн оскаржуються в АМКУ. Про це йдеться в низці тендерів у системі «Прозорро», повідомляють «Наші гроші».

Підрядниками обрано ТОВ «Миколаївміськбуд» (355 млн грн), ТОВ «Одесаспеценерго» (242 млн грн) та ТОВ «Газводмонтаж» (240 млн грн).

Ще три процедури на 209 млн грн наразі заблоковані в Антимонопольному комітеті через скаргу дешевшого учасника, якого замовник відхилив завдяки своїй «заточці».

Кошти на водогін виділяються з державного бюджету, тому закупівлями займається облдержадміністрація під керівництвом Віталія Кіма, а не мерія Миколаєва.

Реконструкцію мають завершити до кінця 2024 року. По всьому місту планують замінити 12 ділянок водогону.

У підсумкових відомостях ресурсів найбільше коштів іде на водопровідні труби. Ціни труб завищені у 2-3 рази порівняно з ринковими.

Наприклад, «Миколаївміськбуд» врахував в кошторисі водопровідну трубу ПЕ-100 SDR 17 1000 мм по 42 732 грн/м. На сайті «All Electro» її пропонують по 21 468 грн/м, але «Нашим грошам» підтвердили, що насправді її ціна дещо вища – 29 518 грн/м. І навіть ця ціна все одно на 45% нижча від кошторисної. Крім того, виробник «Трубполімергруп» продає таку трубу по 18 112 грн/м, що більше ніж вдвічі дешевше від кошторису.

Ціни труб завищені у 2-3 рази порівняно з ринковими
Ціни труб завищені у 2-3 рази порівняно з ринковими
фото: скріншот

За даними «Наших грошей», на тендерах Держвідновлення по будівництву магістральних водогонів через знищення росіянами Каховської ГЕС поліетиленова труба 1000 мм коштувала 29,5 тис. грн/м.

Отже, з урахуванням обсягів поставки лише на трубах ПЕ-100 SDR 17 1000 мм підрядник Миколаївської ОДА отримає 58 млн грн маржі.

Трубу сталеву електрозварну 1020х12 мм замовили «Миколаївміськбуду» по 57 тис. грн/м. На сайті компанії «ЮТМК» її продають за 65,5 тис. грн/т, що в перерахунку складає 19 552 грн/м. І нам підтвердили готовність поставити її по 17 910 грн/м, що втричі дешевше від кошторису.

Лише на придбанні сталевих труб 1020х12 мм цей підрядник отримає 25 млн грн маржі.

Крім того, «Миколаївміськбуд» врахував пісок природній рядовий по 1 656 грн/куб. м. При цьому інший підрядник «Одесаспеценерго» вказав у кошторисі пісок по 365 грн/куб м, що в 3,5 раза дешевше. А «Миколаївводоканал» у цей період закуповував пісок по 400 грн/т, що в перерахунку орієнтовно дорівнює 572 грн/куб. м. Тобто принаймні у 2,5 раза дешевше.

Ринкові ціни на пісок в Миколаєві різняться від 572 до 786 грн/куб м.

Переплата сумарно по позиціях із піском на підрядах «Миколаївміськбуду» склала 14 млн грн.

Отже, загальна маржа «Миколаївміськбуду» складає 97 млн грн. Для порівняння: цих грошей вистачило б на відбудову пошкодженого рашистами багатоквартирного будинку в Бучі по вул. Яблунська, 17.

«Одесаспеценерго» врахувало водопровідну трубу ПЕ-100 PN10 SDR 17 630×37,4 мм по 15 034 грн/м. «All Electro» на сайті пропонує її по 7 656 грн/м, але у телефонній розмові нам повідомили, що насправді її ціна становить 9 396 грн/м. Це все одно на 60% дешевше від кошторису. Виробник «Трубполімергруп» підтвердив готовність поставити її по 5 903 грн/м, що у 2,5 раза дешевше, ніж у кошторисі.

На придбанні труб ПЕ-100 PN10 SDR 17 630×37,4 мм підрядник отримає 47 млн грн маржі
На придбанні труб ПЕ-100 PN10 SDR 17 630×37,4 мм підрядник отримає 47 млн грн маржі
фото: скріншот

На придбанні труб ПЕ-100 PN10 SDR 17 630×37,4 мм підрядник отримає 47 млн грн маржі.

Водопровідну трубу ПЕ-100 PN10 SDR 17 560×33 мм замовили «Одесаспеценерго» по 11 880 грн/м. «Трубполімергруп» може поставити її по 5 616 грн/м, тоді як «All Electro» вказує на сайті ціну 5 170 грн/м, але підтвердив наразі 7 425 грн/м. Це принаймні на 60% дешевше.

На придбанні труб ПЕ-100 PN10 SDR 17 560×33 мм підрядник отримає 20 млн грн маржі
На придбанні труб ПЕ-100 PN10 SDR 17 560×33 мм підрядник отримає 20 млн грн маржі
фото: скріншот

На придбанні труб ПЕ-100 PN10 SDR 17 560×33 мм підрядник отримає 20 млн грн маржі.

Таким чином, загальна маржа «Одесаспеценерго» становить 67 млн грн. Для порівняння: за таку суму  «Укренерго» замовляє захист від «Шахедів» потужних автотрансформаторів.

Отож, Департамент капбудівництва Миколаївської ОВА замовив виготовлення проєктно-кошторисної документації, з якої слідувала дуже завищена очікувана вартість реконструкції водогону. При цьому сам же замовник встановив обмежувачі проти того, щоб якісь конкуренти могли на аукціоні знизити ціну контрактів до ринкових цін.

За наслідком лише у підрядах однієї фірми «Миколаївміськбуд» на загальну суму 355 млн грн маржа тільки на трубах і піску, за нашими підрахунками, складає 97 млн грн, тобто чверть від ціни. А у «Одесаспеценерго» тільки по трубах – 67 з 242 млн грн підрядів. А загалом Миколаївська ОВА витратила на торги 1,05 млрд грн.

Раніше ми повідомляли, що Закарпатська обласна адміністрація хоче відремонтувати дорогу до села Чорна Тиса за 596 млн грн.

До слова, АТ «Укргавидобування» 18 вересня за результатами тендеру уклало угоди з ТОВ «Хайтед Україна» на постачання дизель-генераторів на 15,27 млн грн. Отримані на тендері ціни виявились на 40% нижчими від магазинних.

Теги: Миколаїв держзакупівлі тендер фінанси

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