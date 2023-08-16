Кілометр дороги на курорт – 60 млн грн. Скандальний тендер Закарпатської обладміністрації

Ремонт дороги до села Чорна Тиса обійдеться майже в 600 млн грн

Закарпатська обласна адміністрація хоче відремонтувати дорогу до села Чорна Тиса за 596 млн грн. Відповідний тендер з'явився на платформі Prozorro.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дорога до села Чорна Тиса

Планують відремонтувати 9,4 км дороги між гірськими селищами Ясіня та Чорна Тиса в Рахівському районі на Закарпатті. Відповідно, один кілометр обійдеться в близько 60 млн грн. Зазначимо, що на схилах гір у цьому селі планує побудувати новий гірськолижний курорт ТОВ «Буковель». Його засновниками є Захар і Оксана Палиці – син і дружина нардепа Ігоря Палиці, одного з найближчих партнерів Ігоря Коломойському по «Укрнафті».

Це те саме ТОВ «Буковель», що вже зробило курорт Буковель неподалік, і тепер хоче зробити ще курортів. «Свидовець» у Чорній Тисі, а також «Бистрицю» та «Турбат» неподалік звідти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Курорти в регіоні

Під час вторгнення «Буковель» звернулось до місцевих сільрад за згодою на будівництво. Уже у квітні 2023 голова Івано-Франківської Торгово-промислової палати публічно повідомив, що новий курорт – на часі. Завершити роботи планують до 31 грудня 2023 року.

Скандальний тендер Закарпатської обладміністрації

Нагадаємо, що тендер на закупівлю апаратів для лікування онкохворих закінчився сенсацією. Переможцем торгів на закупівлю 15 лінійних прискорювачів стала шведська компанія «Електа». Вона постачатиме Україні обладнання всього за 541 млн грн. Зокрема, початкова вартість надважливих для лікування раку лінійних прискорювачів була мільярд гривень. Зокрема, обладнання використовують як основний елемент радіотерапії та радіохірургії, як джерело рентгенівського випромінювання.