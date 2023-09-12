НАЗК закликало ветувати закон про видалення даних засуджених корупціонерів

НАЗК заявило, що видалення даних осіб, засуджених за корупцію, дозволить колишнім корупціонерам брати участь в держзакупівлях

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підтримує вето Володимира Зеленського щодо закону про відновлення електронного декларування, а також закликає накласти вето на закон про видалення даних щодо осіб, засуджених за корупцію (№ 9587-д). Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підтримує вето президента України щодо закону про відновлення декларування (№ 9534). Агентство наголошує, що відкриття реєстру декларацій публічних службовців має відбутися з урахуванням безпекових питань, пов’язаних з можливими загрозами для військовослужбовців та їхніх родин, а також для осіб, які перебувають на тимчасово окупованих ворогом територіях», – йдеться у повідомленні.

Лише в окупованих Маріуполі, Бердянську, Генічеську, Мелітополі зареєстровано понад 17 тис. декларантів (без врахування членів їхніх сімей), зазначило агентство.

Будь ласка, читайте текст після реклами

НАЗК також закликає накласти вето на закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (законопроєкт № 9587-д). Нацагентство пропонує не вносити зміни до ст. 59 Закону України «Про запобігання корупції».

«Ці зміни приховують дані Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, від суспільства. Зокрема, вони передбачають видалення відомостей про понад 10 тис. осіб, засуджених за вчинення корупційних злочинів. Це дозволить таким особам брати участь в закупівлях, що загрожує доброчесності відновлення України та забезпечення потреб ЗСУ, а також потрапляти на державні посади і посади суддів», – підкреслили в НАЗК.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада голосувала за законопроєкт №9534 про е-декларування. Закон ухвалений, передбачено покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. Але при цьому текст закону прийнято з нормою, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в НАЗК заяву щодо персонального відкриття декларації впродовж року. Поправка про відкриття реєстру вже зараз не пройшла. Микола Тищенко голосував «проти».

Це викликало обурення широких кіл громадськості. Петиція, у якій президента Володимира Зеленського закликають накласти вето на ухвалений парламентом закон про декларування, набрала 25 тис. необхідних підписів за рекордні три години.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, реєстр декларацій держслужбовців, який є умовою на шляху євроінтеграції, був закритий після початку повномасштабного вторгнення РФ під приводом забезпечення безпеки фігурантів. Така закритість сприяє накопиченню посадовцями тіньових доходів без пояснень і звітів.

До слова, президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про е-декларування, який залишає реєстри закритими ще на рік.