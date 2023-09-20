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Арештований гелікоптер Жеваго передано ЗСУ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Арештований гелікоптер Жеваго передано ЗСУ (відео)
21 березня ДБР арештувало гелікоптер бізнесмена Жеваго
фото: пресслужба ДБР

Вертоліт екснрдепа буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ

Заарештований гелікоптер власника групи «Фінанси і кредит», бізнесмена Костянтина Жеваго був переданий воїнам ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«Наразі за рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера. Це повітряне судно належало підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у березні ДБР арештувало гелікоптер бізнесмена Жеваго.

Нагадаємо, у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн дол. фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема: акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи вартістю понад 300 млн грн були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

28 грудня колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. Згодом ЗМІ оприлюднили фото готелю, де затримали бізнесмена.

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Теги: кредит арешт розслідування гелікоптер фінанси майно Костянтин Жеваго

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