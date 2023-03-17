ЄС надасть €9 млн для посилення армії: яка країна отримає допомогу

Рішення є частиною зусиль ЄС зі зміцнення співпраці з країнами Західних Балкан у сфері безпеки

Європейська рада ухвалила виділити €9 млн із Європейського фонду миру для розвитку армії Північної Македонії та підтримки її спроможності брати участь у військових місіях ЄС. Про це повідомляється на сайті Євроради.

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Допомога для армії Північної Македонії від ЄС включає логістичне та медичне обладнання, засоби зв’язку та інформаційні системи, розвідувальні спроможності, засоби хімічного, біологічного та радіаційного захисту, інженерне та тренувальне обладнання тощо.

«Це рішення є частиною зусиль ЄС зі зміцнення співпраці з країнами Західних Балкан у сфері безпеки», – йдеться у повідомленні.

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Передбачається, що завдяки цим заходам армія Північної Македонії зміцнить свої спроможності, зокрема буде посилено та краще оснащено батальйонну групу легкої піхоти. Це дозволить її підрозділам брати участь у військових місіях у межах CSDP.

«Завдяки цій підтримці ми зміцнимо армію Північної Македонії, яка робить активний внесок у місії та операції ЄС. Це буде перший пакет допомоги для Північної Македонії в межах Європейського фонду миру і другий внесок у межах Балканської медичної оперативної групи», – зазначив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Це четвертий пакет допомоги ЄС для країн Західних Балкан. До цього ЄС у 2021 та у 2022 роках надав допомогу для розвитку оборонних і безпекових спроможностей Боснії і Герцеговини, а у 2022 році – кошти для організації Балканської медичної оперативної групи.

Як повідомлялося, окрім надання допомоги країнам Західних Балкан для здійснення реформ і демократичних перетворень ЄС бере активну участь у посередництві у переговорах між Белградом та Приштиною для нормалізації двосторонніх відносин, сприяє підтриманню стабільності в Боснії і Герцеговині.

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Європейський фонд миру – це міждержавний фонд, створений країнами ЄС в 2021 році для підтримки партнерів по всьому світу у питаннях безпеки й оборони.

До слова, стало відомо, яка країна отримає $4,62 млрд допомоги від ООН.