Українські розробники створили мобільний додаток, що дозволяє «ожити» казкам



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Технологія активує камеру на мобільному пристрої і коли камера бачить якийсь малюнок, вона розпізнає його як код і домальовує картинку на екрані телефона

Ідею додатку одному з розробників підказав маленький син

Українсько-американський стартап видав відому українську казку у незвичному форматі: герої починають рухатися, якщо навести на текст смартфон.

Додаток доповненої реальності разом із книжкою розробили українці - менеджер з Вінниці Олександр Музика і програміст Олег Коваль, який живе у США.

Ідею додатку Олександру Музиці підказав його маленький син.

«Я читав казки, на жаль, це не часто виходило раніше, і в мене син питає: тато, а чому коли ми дивимось мультик, Колобок оживає на телевізорі, а у нас він не оживає? Тоді я порився в інтернеті і знайшов таку технологію як доповнена реальність. І з того часу, це було 5−6 років тому, технологія зростала», — розповідає Олександр.

Пізніше Олександр познайомився з Олегом і вони заснували спільний стартап.

«Ми використовуємо технологію доповненої реальності з використанням Unity. Ми робимо мобільний додаток для Android і Apple пристроїв. Це можуть бути смартфони, планшети. Технологія працює таким чином, що вона активує камеру на вашому мобільному пристрої й, коли камера бачить якийсь малюнок, вона розпізнає його як код і домальовує картинку на екрані вашого телефона», — каже Олег.

Перша видана стартапом казка — Колобок — має музичний супровід і професійне озвучення. Якщо на герої зупинити курсор і натиснути, він почне говорити чи співати — поки що англійською та російською. Але зараз проект адаптують ще під 12 мов, у тому числі - українську. Цим займаються українці у Канаді.

«Дуже важливо мати українські книжки, щоб діти не забували українську мову. Мені здається, що проект дуже цікавий. Також ми планували створити абетку українську з різними звірями», — каже менеджерка проекту у Канаді Тетяна Гутник.

Казку з доповненою реальністю у 2020 запустили в Америці. Розробники розповідають: мета проекту — навчити дітей використовувати гаджети з користю і привернути увагу до української літератури.

Зараз книгу можна купити як в Україні, так і в США. Стартап планує в такому форматі видавати й інші українські казки.