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Мобілізовані у регіонах можуть отримати значні доплати: де та скільки пропонують

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мобілізовані у регіонах можуть отримати значні доплати: де та скільки пропонують
Місцева влада заохочує громадян вступати до лав ЗСУ за допомогою грошових доплат
фото: glavcom.ua

Столична влада запланувала у міському бюджеті 50 млн грн на допомогу мобілізованим

В Україні місцева влада заохочує громадян вступати до лав ЗСУ за допомогою грошових доплат. Такі ініціативи вже працюють у столиці та низці інших областей. Про це пише Oboz.ua.

Київ та область

Столична влада запланувала у міському бюджеті 50 млн грн на допомогу мобілізованим. Тому мобілізовані жителі Києва можуть одержати разову виплату у розмірі 30 тис. грн. На отримання грошей можуть розраховувати особи, які мобілізувалися після 1 грудня 2023 року.

Водночас влада Києва спільно з територіальними центрами комплектування розробила механізм, який спрощує процес оформлення грошової допомоги. Завдяки цьому мобілізовані громадяни можуть виплати одразу після зарахування до військових частин. Більше того, у Київській міській державній адміністрації розповіли, що, окрім мобілізованих, на 30 тис. грн можуть розраховувати ті, хто уклав контракт із ЗСУ на добровільній основі.

Львів

Найбільшу одноразову виплату мобілізованим обіцяють у Львові. У цьому обласному центрі влада передбачила на виплати по 50 тис. гривень на кожну особу. Однак слід зазначити, що на цю суму можуть розраховувати лише ті, хто добровільно уклав контракт із підрозділами Десантно-штурмових військ чи морської піхоти ЗСУ.

Також у Львові діє «Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської міської територіальної громади». Ця програма дозволяє мобілізованим громадянам отримати 25 тис. грн. грошової допомоги.

Одеса

В Одесі міська рада автоматизувала механізм виплат мобілізованим. Громадяни, які вступлять до лав ЗСУ, можуть отримати 20 тис. грн. На 2024 рік у міському бюджеті на ці потреби закладено 20 млн грн.

Одноразову грошову допомогу в Одесі можуть одержати і мобілізовані, і контрактники.

У Чорноморську Одеської області міська влада від 1 січня 2024 року також сплачує мобілізованим по 20 тис. грн. Для отримання коштів людині потрібно звернутись до міського голови із заявою.

Харківська область

У Богодухівській громаді Харківської області мобілізовані можуть розраховувати на отримання 50 тис. грн. При цьому гроші можуть отримати не лише місцеві жителі, а й внутрішньо переміщені особи, зареєстровані у громаді.

У Першотравневій громаді на Харківщині мобілізованим виплачують 20 тис. грн. Для отримання грошей громадяни мають бути зареєстрованими у громаді. При цьому фінансова допомога доступна і для внутрішньо переміщених осіб.

Полтава

У Полтаві міська рада ухвалила рішення виплачувати мобілізованим до лав ЗСУ по 10 тис. грн. Щоб отримати кошти потрібно звернутися до органів соціального захисту населення з відповідними заявами.

Чернігів

У Чернігові 2024 року мобілізовані можуть розраховувати на грошову допомогу у розмірі 15 тис. грн. У мерії пояснили, що це буде прямою підтримкою та допомогою для мобілізованих мешканців Чернігова. Фінансуватиметься програма через Департамент соціальної політики.

Нагадаємо, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.

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Теги: місцева влада гроші влада населення

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