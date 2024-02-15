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У Німеччині румуни видавали себе за українських біженців, щоб отримувати допомогу

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Німеччині румуни видавали себе за українських біженців, щоб отримувати допомогу
За даними Ради Європи, ФРН прийняла понад мільйон українців, які отримали захист і підтримку
фото: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

Лише на південному заході ФРН було 1300 румунів, які видавали себе за вихідців з України

Десятки румунів видавали себе за українців у Німеччині, отримували гроші та житло, але їх врешті видало незнання української мови. Про це повідомляє румунське видання Digi24.

Зазначається, що десятки самозванців були затримані правоохоронцями. Вони користувалися допомогою, яку надає німецька влада біженцям, заявивши, що покинули зону воєнних дій.

Їм було надано житло, їжа та інша допомога. Проблема виникла тоді, коли кілька волонтерів зрозуміли, що багато хто з біженців не розмовляє українською мовою, і це привернуло їхню увагу.

Було розпочато розслідування, яке виявило лише на південному заході ФРН 1300 осіб, які не є вихідцями з України, але видавали себе за них. Серед них багато румунів, які скористалися ситуацією в Україні та доброзичливістю Німеччини.

За даними Ради Європи, ФРН прийняла понад мільйон українців, які отримали захист і підтримку.

Нагадаємо, президент Румунії скликає Раду нацоборони через дії Росії. Під час засідання Вищої ради національної оборони планують обговорити питання, пов'язані з «безпековою ситуацією в Чорноморському регіоні в контексті російської агресії проти України та її наслідки для Румунії».

Також учасники проаналізують розвиток оборонного сектору й війська, протидію кіберзагрозам у минулому році, а ще «інші актуальні питання у сфері національної безпеки».

Стало відомо, що уперше з часів холодної війни Німеччина витратить рекордну суму на оборону. Цього року військові витрати у 18 із 31 країни НАТО становитимуть не менше 2% ВВП, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Ціль ця була визначена альянсом у 2014 році, коли Росія анексувала Крим та розв'язала збройне протистояння на сході України. Тоді лише у трьох країнах НАТО, включаючи США, витрати на оборону відповідали цьому рівню. Минулого року таких було 11 із 30, хоча зростання в європейських країнах та Канаді і склало безпрецедентні 11%.

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Теги: Німеччина гроші Румунія житло розслідування влада

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