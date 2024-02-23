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МВФ підтвердив виділення нового траншу допомоги Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
МВФ підтвердив виділення нового траншу допомоги Україні
Україна отримає нову допомогу від МВФ
колаж: Еспресо.TV

МВФ та Україна домовилися про новий транш на суму $880 млн

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) на робочому рівні досяг угоди про новий транш допомоги Україні у розмірі 880 млн доларів, йдеться у заяві фінансової структури. Міжнародний валютний фонд і влада України досягла угоди про виділення Києву траншу $880 млн, повідомила пресслужба МВФ. Домовленості було досягнуто на зустрічі співробітників фонду з українськими офіційними особами 17-22 лютого у Варшаві.

«МВФ та влада України досягли угоди на рівні персоналу щодо оновленого комплексу економічної політики. Угода підлягає затвердженню виконавчою радою Фонду», – йдеться у заяві на сайті МВФ.

«Я радий повідомити, що співробітники МВФ та влада України досягли угоди на рівні персоналу щодо третього перегляду угоди EFF («Механізм розширеного кредитування»  – «Главком»). Угода підлягає затвердженню Виконавчою радою МВФ, розгляд якої очікується найближчими тижнями»,  – заявив голова місії Міжнародного валютного фонду Гевін Грей.

Йдеться про виділення Україні нового траншу допомоги у розмірі 880 млн. доларів. У фонді також зазначили, що у 2023 році в економіці України спостерігалася «позитивна динаміка сильного зростання, зниження інфляції та зміцнення резервів», але перспективи на 2024 рік залишаються «вкрай невизначеними».

Чотирирічна угода EFF для України надає їй доступ до фінансування на 11,6 млрд. SDR ($15,6 млрд.). Угода була схвалена у березні 2023 року та є частиною пакету міжнародної підтримки України у розмірі $122 млрд до початку 2027 року.

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд наблизилися до погодження виплати $900 млн на тлі зупинки допомоги від США. Про це писало Bloomberg. Виплата стане запасним планом на випадок, якщо США не зможуть надати допомогу. Вона буде першою з чотирьох, які Україна очікує цього року, на загальну суму $5,4 млрд.

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Теги: влада Україна фінансування

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