Мінфін продав держоблігацій на понад 10 млрд грн

За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 10,362 млрд грн

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам п‘ять випусків цінних паперів в національній валюті і два випуски в іноземних валютах

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 27 квітня Міністерство фінансів залучило до бюджету 10,36 млрд грн.

Про це йдеться у даних Мінфіну.

У вівторок представлені були п’ять випусків гривневих держоблігацій та по одному – у доларі та євро. Середньозважені ставки за ОВДП у гривні були наступні:

6 місяців – 9%;

1 рік – 11,2%;

1,5 року – 11,3%;

2 роки – 11,96%;

3 роки – 12,28%.

Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 8,352 млрд гривень. Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 9,00%, однорічних – 11,20%, 1,5-річних – 11,30%, дворічних – 11,96%, трирічних – 12,28%.

У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $21 млн та €42 млн. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП номінованих у доларах склала 3,7%, у євро – 2,5%.

Загалом за підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 10,362 млрд грн.

Нагадаємо, 26 квітня Україна розмістила восьмирічні єврооблігації на $1,25 млрд.