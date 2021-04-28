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    Економіка та фінанси

    Мінфін продав держоблігацій на понад 10 млрд грн

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    За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 10,362 млрд грн - Мінфін продав держоблігацій на понад 10 млрд грн

    За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 10,362 млрд грн

    Фото з відкритих джерел

    Міністерство фінансів запропонувало інвесторам п‘ять випусків цінних паперів в національній валюті і два випуски в іноземних валютах

    На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 27 квітня Міністерство фінансів залучило до бюджету 10,36 млрд грн.

    Про це йдеться у даних Мінфіну.

    У вівторок представлені були п’ять випусків гривневих держоблігацій та по одному – у доларі та євро. Середньозважені ставки за ОВДП у гривні були наступні:

    • 6 місяців – 9%;
    • 1 рік – 11,2%;
    • 1,5 року – 11,3%;
    • 2 роки – 11,96%;
    • 3 роки – 12,28%.

    Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 8,352 млрд гривень. Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 9,00%, однорічних – 11,20%, 1,5-річних – 11,30%, дворічних – 11,96%, трирічних – 12,28%.

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    У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $21 млн та €42 млн. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП номінованих у доларах склала 3,7%, у євро – 2,5%.

    Загалом за підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 10,362 млрд грн.

    Нагадаємо, 26 квітня Україна розмістила восьмирічні єврооблігації на $1,25 млрд.

    Теги: Мінфін економіка гроші Україна фінанси
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