Мінфін продав облігацій майже на 11,5 млрд грн

Мінфін запропонував інвесторам пять випусків гривневих ОВДП і дворічні доларові папери

У вівторок, 2 березня, на аукціонах Міністерство фінансів залучило до бюджету 11,499 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики у гривні та доларах.

Мінфін запропонував інвесторам пять випусків гривневих ОВДП із терміном обігу 3 місяці, 1 рік, 1,5 року, 2 і 3 роки, а також дворічні доларові папери, пише FinClub.

Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 8,47% (-60 б.п.). Задоволені 12 із 22 заявок, від їх продажу отримано 527,13 млн грн.

На річні гривневі облігації з дохідністю 10,67% (-13 б.п.) задоволені 25 із 33 заявок. Від їх продажу залучено 1,821 млрд грн.

Середньозважена дохідність 1,5-річних ОВДП склала 11,04% (-11 б.п.), що дозволило задовольнити 17 із 25 заявок та отримати 1,55 млрд грн.

Від продажу 2-річних паперів із дохідністю 11,8%, на які задоволені 24 з 27 заявок, залучено найбільшу суму – 2,412 млрд грн.

Попит на 3-річні ОВДП зі середньозваженою дохідністю 12,05% дозволив задовольнити 18 із 20 заявок і отримати 612,8 млн грн.

Від продажу 2-річних доларових облігацій зі середньозваженою дохідністю 3,9% отримано $163,45 млн.

За підсумками аукціонів до бюджету залучено 11,499 млрд грн.

Результати аукціонів ОВДП 2 березня

Нагадаємо, 23 лютого Мінфін залучив до бюджету 10,5 млрд грн від розміщення ОВДП у гривні та доларах.

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