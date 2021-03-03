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    Економіка та фінанси

    Мінфін продав облігацій майже на 11,5 млрд грн

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    Найбільшу суму залучено від продажу дворічних гривневих ОВДП&nbsp;&ndash;&nbsp;2,412 млрд грн - Мінфін продав облігацій майже на 11,5 млрд грн
    Найбільшу суму залучено від продажу дворічних гривневих ОВДП – 2,412 млрд грн
    Фото ілюстративне

    Мінфін запропонував інвесторам пять випусків гривневих ОВДП і дворічні доларові папери

    У вівторок, 2 березня, на аукціонах Міністерство фінансів залучило до бюджету 11,499 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики у гривні та доларах.

    Мінфін запропонував інвесторам пять випусків гривневих ОВДП із терміном обігу 3 місяці, 1 рік, 1,5 року, 2 і 3 роки, а також дворічні доларові папери, пише FinClub.

    Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 8,47% (-60 б.п.). Задоволені 12 із 22 заявок, від їх продажу отримано 527,13 млн грн.

    На річні гривневі облігації з дохідністю 10,67% (-13 б.п.) задоволені 25 із 33 заявок. Від їх продажу залучено 1,821 млрд грн.

    Середньозважена дохідність 1,5-річних ОВДП склала 11,04% (-11 б.п.), що дозволило задовольнити 17 із 25 заявок та отримати 1,55 млрд грн.

    Від продажу 2-річних паперів із дохідністю 11,8%, на які задоволені 24 з 27 заявок, залучено найбільшу суму – 2,412 млрд грн.

    Попит на 3-річні ОВДП зі середньозваженою дохідністю 12,05% дозволив задовольнити 18 із 20 заявок і отримати 612,8 млн грн.

    Від продажу 2-річних доларових облігацій зі середньозваженою дохідністю 3,9% отримано $163,45 млн.

    За підсумками аукціонів до бюджету залучено 11,499 млрд грн.

    Результати аукціонів ОВДП 2 березня
    Результати аукціонів ОВДП 2 березня

    Нагадаємо, 23 лютого Мінфін залучив до бюджету 10,5 млрд грн від розміщення ОВДП у гривні та доларах.

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    Теги: Мінфін бюджет гривня Данило Гетманцев
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