Мінфін розповів, на що витратять 600 млн євро від ЄС

Позику треба буде повернути у 2036 році

Гроші спрямують на фінансування бюджетних потреб

Україна витратить другий транш Євросоюзу в 600 мільйонів євро на фінансування бюджетних потреб. Про це повідомила пресслужба Мінфіну у понеділок, 25 жовтня.

«Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування бюджетних потреб і зменшення фінансового навантаження на бюджет України. З урахуванням отриманих коштів, загальна сума кредитної допомоги ЄС, отриманої України в рамках реалізації п'яти програм макрофінансової допомоги протягом 2014-2021 років, досягла 5,01 млрд євро», – йдеться у повідомленні.

Кошти ЄС надані у вигляді довгострокової позики під процентну ставку 0,25% з терміном погашення в квітні 2036 року.

У Мінфіні також назвали умови, виконання яких дозволило отримати транш ЄС, а саме: реалізація структурних реформ в сферах управління державними фінансами, належного управління та верховенство права, поліпшення бізнес-клімату, секторальних реформ і державних підприємств.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Європейської комісії другий транш п'ятої програми макрофінансової допомоги.