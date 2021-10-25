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    Мінфін розповів, на що витратять 600 млн євро від ЄС

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    Позику треба буде повернути у 2036 році - Мінфін розповів, на що витратять 600 млн євро від ЄС
    Позику треба буде повернути у 2036 році
    Фото з відкритих джерел

    Гроші спрямують на фінансування бюджетних потреб

    Україна витратить другий транш Євросоюзу в 600 мільйонів євро на фінансування бюджетних потреб. Про це повідомила пресслужба Мінфіну у понеділок, 25 жовтня.

    «Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування бюджетних потреб і зменшення фінансового навантаження на бюджет України. З урахуванням отриманих коштів, загальна сума кредитної допомоги ЄС, отриманої України в рамках реалізації п'яти програм макрофінансової допомоги протягом 2014-2021 років, досягла 5,01 млрд євро», – йдеться у повідомленні.

    Кошти ЄС надані у вигляді довгострокової позики під процентну ставку 0,25% з терміном погашення в квітні 2036 року.

    У Мінфіні також назвали умови, виконання яких дозволило отримати транш ЄС, а саме: реалізація структурних реформ в сферах управління державними фінансами, належного управління та верховенство права, поліпшення бізнес-клімату, секторальних реформ і державних підприємств.

    Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Європейської комісії другий транш п'ятої програми макрофінансової допомоги.

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    Теги: ЄС Мінфін фінансування
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    Мінфін розповів, на що витратять 600 млн євро від ЄС