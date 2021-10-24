Мінсоцполітики змінить схему розрахунку прожиткового мінімуму

На даний час до розміру прожиткового мінімуму в Україні прив'язані штрафи та інші відрахування

Марина Лазебна повідомила, що штрафи більше не будуть прив’язані до прожиткового мінімуму

В Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімуму – зокрема, розмір штрафів більше не буде прив'язаний до розміру прожиткового мінімуму. Про це в коментарі телеканалу «Дом» повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

«Основна проблема нинішньої ситуації полягає в тому, що до прожиткового мінімуму прив'язані розміри штрафів та інших відрахувань. Ми аналізували 180 законодавчих актів, в яких є прив'язка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна поміняти. І ми знайшли цю конструкцію. Вирішили залишити цю прив'язку у формуванні основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата. І прожитковий мінімум для людини повинен бути реальним і не може бути навіть як розмір в бюджеті. Сума повинна бути вище. А все інше прив'язуємо до базових виплат, щоб у людини не було теж ніяких втрат», – розповіла Лазебна.

Вона нагадала, що Міністерство соціальної політики за участю експертів розробило комплекс змін до чинного законодавства, щоб докорінно змінити ситуацію. Проєкти вже підтримані урядом, їх передано до парламенту.

«Вийшло чотири законопроєкти. Один про методологію, другий про відв'язання, далі – про базові величини для штрафів і для соціальних виплат, доплат. Ми це все прописали», – зазначила Лазебна.

Додамо, що в Україні мінімальний прожитковий мінімум хочуть збільшити в два рази, але при цьому всі соцвиплати, які підв'язані до цього показника, підвищуватися не будуть. Як пише портал «Мінфін», такий своєрідний «фокус» вводить в оману українців.

Розмір офіційного прожиткового мінімуму до реального повинен довести законопроєкт №3515, який 2 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні. У ньому, зокрема, пропонується змінити методику розрахунку цього показника. Його пропонується встановлювати у відсотках до середньої заробітної плати і щороку відсоток повинен рости на 1%.

Нагадаємо, із 1 липня в Україні підвищився прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір мінімальної пенсії.