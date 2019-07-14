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    Економіка та фінанси

    Мінфін США повідомив Конгрес про дострокове закінчення готівки

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    Американський мінфін - Мінфін США повідомив Конгрес про дострокове закінчення готівки
    Американський мінфін

    У США має місце сценарій, в якому готівка закінчиться на початку вересня, до того, як Конгрес збереться знову

    Міністр фінансів США Стівен Мнучин звернувся з офіційним листом до спікера Палати представників США, у якому попередив, що американський уряд ризикує вичерпати готівку раніше ніж очікувалося і просить дозволити нові запозичення.

    Глава мінфіну надіслав листа в Конгрес у п'ятницю, повідомив центральний американський телеканал CNN.

    «Ґрунтуючись на оновлених прогнозах, має місце сценарій, в якому готівка закінчиться на початку вересня, до того, як Конгрес збереться знову (після літніх канікул – ред.)», - зауважив міністр фінансів у офіційному листі.

    Федеральний уряд не має можливості позичати гроші з березня, коли набули чинності встановлені Конгресом ліміти. Міністерство фінансів США, яке констатує зростаючий дефіцит грошей через ініціативу президента 2017-го року частково знизити податки, тоді наголошувало, що має достатньо фінансів, щоби уникнути загрози.      

    У зв'язку з останнім розвитком подій, Мнучин звернувся до Конгресу з проханням провести голосування, щоб дозволити нові запозичення ще до початку парламентських канікул у серпні.

    З цією метою спікер Пелосі й міністр Мнучин уже обговорювали можливість початку цього процесу якомога скоріше в Конгресі США.

    Джерело: Укрінформ

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