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    Економіка та фінанси

    Мінфін залучив до держбюджету 1 млрд грн

    • Розсилка
    Мінфін залучив до держбюджету 1 млрд грн

    Кошти залучені в результаті продажу гривневих облігацій

    Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,072 млрд грн.

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Зазначається, що кошти залучені в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 91, 322 і 1078 днів з дохідністю 16,5%, 16,16% і 16,19% річних відповідно.

    Розміщення ОВДП у валюті не проводилося.

    Нагадаємо, під час традиційного аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики, що відбувся 13 серпня, Міністерство фінансів України залучило до бюджету 1,96 мільярда гривень

    Зазначимо, що високі обсяги продажів ОВДП у минулому сприяли тому, що в економіку України залучалися великі обсяги іноземної валюти. Зокрема, через те, що українські боргові облігації користувалися великим попитом серед іноземних інвесторів.

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