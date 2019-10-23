Мінфін запустив проєкт електронних контрактів



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Система «е-контракт» допоможе проводити аналіз фінансових угод, укладених у системі Prozorro

Міністерство фінансів України запустило проєкт «е-контракт», за допомогою якого можна буде відслідковувати контрактні відносини, що виникають з приводу державних замовлень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Е-контракт» допоможе впорядкувати процедуру укладання договорів на всіх її етапах — від ініціації до звітування, а також стане новим інструментом для аналізу даних та контролю за використанням публічних коштів. Аналіз даних, у свою чергу, є необхідною передумовою для прийняття ефективних рішень», — повідомляють у Мінфіні.

Там зазначають, що система «е-контракт» допоможе проводити аналіз фінансових угод, укладених у системі Prozorro.

В уряді очікують, що подальший розвиток проєкту дозволить перевести в електронну форму всі укладені державою контракти, що скоротить витрати часу на їхнє оформлення та зменшить ймовірність виникнення помилок.