Уряд на 9% підняв зарплату мерам і головам обласних рад



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Кабмін прийняв постанову про збільшення заробітної плати мерів та гоів облрад

Оклад мера Києва і голів облрад становитиме 19 360 гривень

Кабінет Міністрів збільшив посадовий оклад мера Києва і голів обласних рад на 9% до 19,4 тис. гривень. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №441 від 3 червня.

Так, оклад мера Києва і голів облрад збільшено з 17 760 гривень до 19 360 гривень.

Також підвищений оклад першого заступника голови облради, секретаря Київської міської ради (16 940 гривень замість 15 540 гривень) та заступників (15 125 гривень замість 13 880 гривень).

Оклад мерів міст з населенням понад 1 млн осіб збільшено до 16 940 гривень (було 15 540 гривень), голів районних рад в Києві - до 15 520 гривень (було 14 270 гривень), а голів інших районних рад - до 15 500 гривень (було 14 000 гривень).

Документ також передбачає підвищення посадового окладу для інших керівників обласних, районних і міських рад та спеціалістів їх апаратів, працівників апарату органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, в Україні у квітні 2020 року найвища заробітна плата штатних працівників була зафіксована у сфері «Фінансова та страхова діяльність». Про це свідчать дані Державної служби статистики. Фінансисти в середньому отримують 20 256 гривень, що становить 194,2% від середньої зарплати 10 430 грн. На другому місці – «Інформація та телекомунікації», де середня заплата становить 18 317 гривень (175,6% від середньої). Також відносно висока середня зарплата у сфері «Державне управління й оборона» - 15 041 гривень або 144,2% від середньої. Найнижча зарплата у сфері «Тимчасове розміщування й організація харчування» - 3 500 гривень, або 33,6% від середньої.