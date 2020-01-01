В Україні зросла мінімальна зарплата



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Мінімальна зарплата в Україні за рік зросла на 13,2%

З 1 січня 2020 року мінімальна місячна заробітна плата в Україні встановлена на рівні 4723 гривні

Мінімальна заробітна плата в Україні в минулому році підвищилася на 13,2% до 4723 гривні.

Згідно із законом «Про Державний» бюджет на 2020 рік, що набув чинності 1 січня, мінімальна місячна заробітна плата встановлена на рівні 4723 гривні. У 2019 році вона становила 4173 гривні.

Крім того, на 174 гривні підвищено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць. З 1 січня 2020 року він становить 2027 гривень.

Для дітей у віці до шести років прожитковий мінімум з 1 січня становить 1779 гривень; для дітей у віці від 6 до 18 років - 2218 гривень; для працездатних осіб - 2102 гривні; для осіб, які втратили працездатність, - 1638 гривень.

Крім того, з 1 січня рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» в процентному співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 25%, для дітей - 85%, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100% прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вважає, що у 2020 році реальна зарплата українців може зрости на 10%.