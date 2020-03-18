ДПСУ: за добу майже 4,5 тисячі українців повернулися в Україну



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Українці повертаються додому Фото: ДПСУ

З 16 березня повернулися в Україну майже 7,2 тисячі українців

З 17 по 18 березня прикодонники допомогли повернутися в Україну майже 4,5 тисячі українців, які опинилися на кордоні без транспортних засобів.

Переміщення громадян здійснювалося через пункти пропуску: «Ягодин-авто» (Волинська обл.), «Рава-Руська» та «Краківець» (Львівська обл.), «Ужгород», «Тиса», «Вилок» (Закарпатська обл.), повідомляє пресслужба ДПСУ.

Загалом з 00:00 16 березня забезпечено повернення додому майже 7,2 тисячі українців.

У відомстві зазначають, що ця робота не припинятиметься. «Прикордонники в межах наданих повноважень робитимуть усе можливе, аби забезпечити повернення наших громадян додому і в будь-який час доби готові здійснювати їх оформлення на державному кордоні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на середу, 18 березня, кількість нових зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус нового типу COVID-19 у світі зросла на 13 тис. 387 осіб. Також зафіксовано 737 нових летальних випадків.

В Україні 17 березня зафіксовано сім нових випадків інфікування коронавірусом. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них два летальні.