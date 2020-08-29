Раптово пішов з життя топ-менеджер відомої міжнародної продовольчої компанії
Помер генеральний директор компанії Bonduelle
У Франції помер генеральний директор французького виробника овочевих консервів Bonduelle Жером Бондюель. Про це повідомляє BFM TV.
За даними телеканалу, 50-річний Бондюель потрапив в ДТП в місті Лілль і помер на місці, незважаючи на зусилля медиків. Це сталося, коли він катався на велосипеді разом з дружиною і друзями. Відзначається, що інцидент стався близько другої години ночі 29 серпня. Після зіткнення водій автомобіля зник з місця ДТП.
La Voix du Nord пише, що це сталося неподалік від залізничного вокзалу Лілль-Європа. Видання також зазначає, що водія знайшли і заарештували близько шостої ранку. Відзначається, що він раніше вже притягувався до відповідальності за різні правопорушення.
Продукція Bonduelle знана в усьому світі.
Нагадаємо, 28 серпня, на дорогах Київської області сталось чотири дорожньо-транспортних пригоди, внаслідок яких троє людей загинули та ще троє отримали травми.
Як повідомлялося, 27 серпня на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода. Поблизу станції метро «Нивки» зіткнулися автомобілі Land Rover та Smart.