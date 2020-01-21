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    Думки вголос

    Виникає питання щодо відповідності Ганни Новосад займаній посаді міністра освіти

    • Богдан Петренко

      Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

    • Розсилка
    Міністр освіти Ганна Новосад заявила, що&nbsp;не може утримувати дитину на 36 тис. грн - Виникає питання щодо відповідності Ганни Новосад займаній посаді міністра освіти
    Міністр освіти Ганна Новосад заявила, що не може утримувати дитину на 36 тис. грн

    Тепер варто чекати на заяву голови Пенсійного фонду, що він не піде на пенсію, бо не зможе на неї прожити?

    Проблема не у тому, що Ганна Новосад не може утримувати дитину на 36 тис. (що за слово таке «утримувати дитину» - міністр не може знайти людське дієслово - «забезпечувати» наприклад? та я не про це).

    Ну немає прямої залежності між багатством сім'ї і кількістю дітей. В багатих сім'ях не народжують більше. А зворотня є. У бідніших суспільствах дітей більше і народжують раніше.

    Проблема в іншому. У тому що заяву про те, що не може забезпечити дитину зробив міністр освіти. Це все-одно якби голова Пенсійного фонду заявив, що він не піде на пенсію, бо не зможе на неї прожити.

    Тобто, тут питання компетенції та відповідності посаді, здатності виконувати професійні функції (забезпечення виховними та освітніми заходами та закладами маленьких українців, - щоб батьки менше переймались за своїх дітей).

    Джерело: блог Богдана Петренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    зарплата діти Ганна Новосад
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