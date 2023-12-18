Чи повинні постачальники армії заробляти прибуток? Заява Держаудитслужби

Держаудитслужба підтримує повернення прибутку у вартість продукції для виробників озброєння

Кабінету Міністрів має врегулювати питання пов’язані із закупівлями в оборонній сфері та включенням прибутку у вартість продукції. Однак Держаудитслужба підтримує повернення прибутку у вартість продукції для виробників озброєння. Про це заявила голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.

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Як зазначила Голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва, зняти напруження у сфері оборонної промисловості щодо формування вартості товарів допоможе якомога швидше ухвалення урядом необхідних нормативно-правових документів.

«Очевидно, що для зняття цього багатомісячного напруження підзаконні акти мають бути напрацьовані якомога швидше. Наголошу, що Держаудитслужба підтримує повернення прибутку у вартість продукції для виробників озброєння, як це було до 24 лютого 2022 року. Ми запропонували, щоб в умовах війни ці кошти йшли саме на розвиток військово-промислового комплексу: інновацію, модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо. Тепер рішення за урядом, що має розробити чіткі нормативно-правові механізми, які дадуть змогу поставити крапку та розв’язати цю проблему», – заявила Алла Басалаєва.

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Глава Державної аудиторської служби України нагадала, що у вересні цього року парламент прийняв постанову №10071, якою уповноважив Кабмін ухвалити нормативно-правові акти, які б урегулювали правові відносини, що склалися між виконавцями держконтрактів і Міноборони.

«Зі свого боку, Держаудитслужба надала власні пропозиції, щоб це питання було вирішене якнайшвидше. Власне, ми їх оприлюднювали публічно та передали на розгляд Міноборони ще в жовтні. Також Держаудитслужба провела низку зустрічей з усіма зацікавленими сторонами, включно з представниками Міноборони та асоціаціями роботодавців. Держаудитслужба готова долучитися до всіх робочих процесів, аби розв'язати проблемне питання», – додала Алла Басалаєва.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань вже веде кримінальні провадження щодо низки підприємств, аудит яких показав, що вони порушували постанову уряду, отримуючи прибуток за постачання зброї та іншого забезпечення армії.

Раніше Державна аудиторська служба та представники громадських об’єднань, які представляють інтереси роботодавців України, підписали Меморандум про взаємодію.

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Як повідомлялося, Державна аудиторська служба України підготувала свої пропозиції з врегулювання ситуації у сфері закупівель в оборонній сфері. Зокрема, вона підтримує повернення прибутку у склад ціни, а відповідні пропозиції вже надіслано до Міноборони.