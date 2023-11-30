У Токмаку прилетіло по штабу окупантів: загинуло багато офіцерів

Два дні поспіль у Токмаку відбувається дуже потужна ліквідація ворога

У тимчасово окупованому Токмаку було знищено російський військовий штаб. Серед загиблих є офіцери. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

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«Два дні поспіль у Токмаку відбувається дуже потужна ліквідація ворога. Вже відомо, що сталося 28 листопада. У ворога було знищено цілий штаб. А точніше під час наради, яка проводилася в штабі, там стався вибух, і щонайменше 14 загиблих, серед яких велика кількість офіцерів», – сказав він.

Також Федоров уточнив, що ворог намагався прикриватися цивільною інфраструктурою і тому штаб розміщувався на території дитячого садочка.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ оригінально привітали російських окупантів з днем морської піхоти.

До слова, триває 645-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.