Мін'юст взявся за активи дочки гауляйтера Сальдо

ВАКС відмовив у стягненні майна, яким, на думку Мін’юсту, володіє Сальдо через дочку

Міністерство юстиції України оскаржить рішення Вищого антикорупційного суду про відмову у конфіскації майна херсонського гауляйтера Володимира Сальдо, яким він володіє через доньку Ірину. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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«Судом відмовлено у стягненні майна, яким, на думку Мін'юсту, Володимир Сальдо володіє опосередковано через дочку Сальдо Ірину Володимирівну, а саме 55,56% частки статутного капіталу ТОВ «Бебко-авто» ( код ЄДРПОУ: 38390892) та 40% частки статутного капіталу ТОВ «Кінка» ( Код ЄДРПОУ: 32480173). Мін'юст готує апеляцію на рішення», – йдеться у позиції міністерства.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, Вищий антикорупційний суд рішенням конфіскував статки ексдепутата та колишнього міського голови Херсона колаборанта Володимира Сальдо.

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Крім того, за повідомленням ЗМУ, підсанкційний Сальдо має компанію у Лондоні.

Також СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які працювали на адміністрацію Сальдо.