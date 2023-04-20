Сальдо зізнався, що колаборанти обкрадають мешканців окупованих територій

Росіяни вже відібрали в мирних жителів близько 30 човнів із моторами для «забезпечення військових»

Призначений росіянами «глава» адміністрації окупованої Херсонської області Володимир Сальдо розпорядився вилучати будь-які плавзасоби у всіх жителів поки що окупованого лівобережжя на користь російських військових. Про це Сальдо заявив в етері пропагандистського телеканалу.

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За словами колаборанта Володимира Сальдо, росіяни вже відібрали в мирних жителів близько 30 човнів із моторами для «забезпечення військових» в окупованому Геніченську.

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«Для забезпечення російської армії було вилучено декілька човнів у кількості 30 одиниць», – заявив Сальдо.

Як зазначає колаборант, російські військовослужбовці потребують маломірних суден та човнів. Він також стверджує, що рішення про вилучення транспортних засобів «для потреб армії» було прийнято в рамках законодавства Росії про воєнний стан. Людям, у яких військові забрали човни, Сальдо порадив звернутися до районної адміністрації Геніченська та підтвердити своє право власності. За його словами, всім, хто це зробить, повернуть їх водний транспорт або виплатять компенсацію «через деякий час».

Нагадаємо, що 18 квітня президент РФ Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ «Дніпро» на херсонському напрямку. За даними російських журналістів, він послухав доповіді командирів, а також привітав окупантів із Великоднем. Мережа висміяла візит Путіна в окуповані області України. У мережі висловлюють сумнів у тому, що це дійсно був російський президент, а не його двійник. Та й кепкують з того, що справжній Путін навряд чи б наважився поїхати так далеко.

До слова, диктатор побідкався, що на окупованих територіях залишилися лише старі авто.