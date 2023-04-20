Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сальдо зізнався, що колаборанти обкрадають мешканців окупованих територій

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сальдо зізнався, що колаборанти обкрадають мешканців окупованих територій
Гауляйтер Сальдо зізнався, що російські окупанти вилучають в українців човни
скріншот відео

Росіяни вже відібрали в мирних жителів близько 30 човнів із моторами для «забезпечення військових»

Призначений росіянами «глава» адміністрації окупованої Херсонської області Володимир Сальдо розпорядився вилучати будь-які плавзасоби у всіх жителів поки що окупованого лівобережжя на користь російських військових. Про це Сальдо заявив в етері пропагандистського телеканалу.

За словами колаборанта Володимира Сальдо, росіяни вже відібрали в мирних жителів близько 30 човнів із моторами для «забезпечення військових» в окупованому Геніченську.

«Для забезпечення російської армії було вилучено декілька човнів у кількості 30 одиниць», – заявив Сальдо.  

Як зазначає колаборант, російські військовослужбовці потребують маломірних суден та човнів. Він також стверджує, що рішення про вилучення транспортних засобів «для потреб армії» було прийнято в рамках законодавства Росії про воєнний стан. Людям, у яких військові забрали човни, Сальдо порадив звернутися до районної адміністрації Геніченська та підтвердити своє право власності. За його словами, всім, хто це зробить, повернуть їх водний транспорт або виплатять компенсацію «через деякий час». 

Нагадаємо, що 18 квітня президент РФ Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ «Дніпро» на херсонському напрямку. За даними російських журналістів, він послухав доповіді командирів, а також привітав окупантів із Великоднем. Мережа висміяла візит Путіна в окуповані області України. У мережі висловлюють сумнів у тому, що це дійсно був російський президент, а не його двійник. Та й кепкують з того, що справжній Путін навряд чи б наважився поїхати так далеко.

До слова, диктатор побідкався, що на окупованих територіях залишилися лише старі авто

Читайте також: Хто керував катівнями в Херсоні та як знущалися з цивільних: жахливі подробиці
Теги: окупанти Херсонщина Володимир Сальдо

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
22 березня, 06:36
Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)
Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)
24 березня, 18:53
Останки жертв російської агресії в Україні досі знаходять в лісах
Масове поховання цивільних поблизу Броварів: моторошні фото та відео
5 квiтня, 13:25
Зеленський: «Ми перебуваємо в Бахмуті й ворог не контролює Бахмут»
Ситуації у Бахмуті: Зеленський зробив заяву
5 квiтня, 17:40
Секретні документи США свідчать про те, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у лютому планував виробити 40 тис. ракет для Росії
Розсекречені плани Єгипту та коментар Білого дому навколо витоку документів: головне за ніч
11 квiтня, 07:33
Військові з країни-агресорки гостро критикують кремлівську владу
«Це у Путіна все красиво по телевізору. Ми, як гарматне м'ясо тут», – окупант (перехоплення)
12 квiтня, 04:24
Головнокомандувач зазначив, що міста і села Сумської області зупинили противника на шляху до столиці
У річницю деокупації Сумщини Залужний показав, як звільняли область (відео)
11 квiтня, 14:11
Учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій
Новостворені бригади та ймовірні дії противника. Зеленський провів засідання Ставки
17 квiтня, 15:02
Полонений поділився, що командири знімають свої знущання на відео, а потім шантажують
Змушують танцювати голими: окупант із Татарстану розповів про знущання в армії РФ (відео)
17 квiтня, 09:23

Події в Україні

«Вагнерівці» примусово депортували українських дітей із Бахмута – Офіс Генпрокурора
«Вагнерівці» примусово депортували українських дітей із Бахмута – Офіс Генпрокурора
Банкова пояснила, як Україна зриває стратегічний план Кремля
Банкова пояснила, як Україна зриває стратегічний план Кремля
Росія збільшила присутність кораблів у Чорному морі: ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв
Росія збільшила присутність кораблів у Чорному морі: ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв
Сальдо зізнався, що колаборанти обкрадають мешканців окупованих територій
Сальдо зізнався, що колаборанти обкрадають мешканців окупованих територій
Найбоєздатніша частина армії РФ знищена – розвідка
Найбоєздатніша частина армії РФ знищена – розвідка
Росіяни вдарили по селу Зміївка Бериславської громади, шість поранених на Херсонщині: ситуація в регіонах
Росіяни вдарили по селу Зміївка Бериславської громади, шість поранених на Херсонщині: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Яким буде результат українського контрнаступу: прогноз ексдиректора ЦРУ
25K
Скільки київських церков Московського патріархату перейшло до ПЦУ? Сумна статистика
20K
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Вночі на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA
13K
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога
9603
Жителі Києва бачили яскравий спалах у небі (відео)

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Вчора, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Вчора, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Вчора, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Вчора, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Вчора, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
18 квiтня, 23:00

Прес-релізи

Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
19 квiтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту