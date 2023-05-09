Квартири, авто та земельні ділянки: ВАКС конфіскував статки Сальдо

Водночас суд відмовився конфісковувати майно, яке записано на доньку зрадника Ірину

Сьогодні, 9 травня, Вищий антикорупційний суд рішенням конфіскував статки ексдепутата та колишнього міського голови Херсона колаборанта Володимира Сальдо. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Зокрема, у власність держави стягнено зареєстроване в Коростишівському районі Житомирської області ПАТ «Каштан», яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Також конфісковано 30% транспортної компанії «Дельта Сервіс».

Також у Сальдо конфіскували забрали готель та триповерхову будівлю у Херсоні, будинок площею 226 квадрати у Херсоні, квартири у Херсоні та Одесі, апартаменти площею понад 300 квадратів у Ялті, квартиру та два паркомісця у Ореанді, декілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC90.

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Водночас суд відмовився конфісковувати майно, яке записано на доньку Ірину, зокрема зарєстроване в Херсоні ТОВ "Бебко" (мережа автосалонів, яка є дилером автівок Volvo) та зареєстроване в Херсоні ТОВ «Конка», яке займається організацією дозвілля.

Нагадаємо, за повідомленням ЗМУ, підсанкційний Сальдо має компанію у Лондоні.

Як повідомлялося, СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які працювали на адміністрацію Сальдо.